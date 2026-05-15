शादी से पहले इन 5 मर्दों संग दिल्लगी कर बैठी थीं Madhuri Dixit, 1 शादीशुदा सुपरस्टार के लिए तो तोड़ दी थीं सारी हदें

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Pragya Bharti | May 15, 2026, 12:54 PM IST
1.Madhuri Dixit Affairs
बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित ने न केवल अपनी एक्टिंग और डांस से करोड़ों दिलों पर राज किया, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा का विषय रही. साल 1999 में डॉ. श्रीराम नेने के साथ सात फेरे लेने से पहले, माधुरी का नाम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों और क्रिकेटर्स के साथ जुड़ा. आइए जानते हैं उनकी चर्चित अफेयर लिस्ट के बारे में-
2.संजय दत्त (Sanjay Dutt)
90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त का अफेयर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म 'साजन' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. हालांकि, संजय दत्त उस समय शादीशुदा थे. जब 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आया, तो माधुरी ने इस रिश्ते से पूरी तरह दूरी बना ली.
3.अजय जडेजा (Ajay Jadeja)
माधुरी का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जुड़ा. कहा जाता है कि एक मैगजीन शूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और वे एक-दूसरे को डेट करने लगे. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया.
4.अनिल कपूर (Anil Kapoor)
अनिल कपूर और माधुरी ने 'तेजाब' और 'बेटा' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया. उनकी शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर लिंक-अप की खबरें उड़ने लगीं. हालांकि, बाद में माधुरी ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा था कि वे केवल अच्छे सह-कलाकार हैं.
5.अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी का नाम अपने से छोटे अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ भी जुड़ा था. फिल्म 'मोहब्बत' की शूटिंग के समय उनके अफेयर की चर्चाएं थीं, लेकिन यह रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका.
6.सलमान खान (Salman Khan)
फिल्म 'हम आपके हैं कौन' की जबरदस्त सफलता के बाद सलमान और माधुरी के अफेयर की खबरें भी काफी वायरल हुई थीं. हालांकि, इन दोनों सितारों ने कभी भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया.
7.Madhuri Dixit, Shriram Nene
तमाम उतार-चढ़ाव और विवादों के बाद, माधुरी ने अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी की. आज वे अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और दो बेटों की मां हैं. उनके पुराने किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियारों में याद किए जाते हैं.
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