शादी से पहले इन 5 मर्दों संग दिल्लगी कर बैठी थीं Madhuri Dixit, 1 शादीशुदा सुपरस्टार के लिए तो तोड़ दी थीं सारी हदें

1 . Madhuri Dixit Affairs

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बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित ने न केवल अपनी एक्टिंग और डांस से करोड़ों दिलों पर राज किया, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा का विषय रही. साल 1999 में डॉ. श्रीराम नेने के साथ सात फेरे लेने से पहले, माधुरी का नाम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों और क्रिकेटर्स के साथ जुड़ा. आइए जानते हैं उनकी चर्चित अफेयर लिस्ट के बारे में-