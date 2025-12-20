FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या Madhuri Dixit बनेंगी फिल्म डायरेक्टर? 'धक्-धक् गर्ल' ने अपने फ्यूचर प्लान से उठाया पर्दा

बॉलीवुड की 'धक्-धक् गर्ल' माधुरी दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उनकी फिल्म निर्देशन करने की कोई योजना नहीं है. वह अभिनय और निर्माण में व्यस्त हैं, लेकिन भविष्य के लिए उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए हैं.

Pragya Bharti | Dec 20, 2025, 05:36 PM IST

माधुरी दीक्षित ने दशकों तक अपनी अदाकारी और नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. हाल ही में फिल्म 'भूल भुलैया 3' में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली माधुरी अब अपने करियर के अगले पड़ाव को लेकर चर्चा में हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने निर्देशन की संभावनाओं पर खुलकर बात की.

माधुरी दीक्षित केवल कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं. उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 'RnM Moving Pictures' के बैनर तले '15 अगस्त' और 'पंचक' जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया है. निर्माण के क्षेत्र में उनकी सफलता ने ही प्रशंसकों के मन में यह सवाल पैदा किया कि क्या वह अब निर्देशन भी करेंगी.

जब माधुरी से पूछा गया कि क्या वह जल्द ही एक फिल्म का निर्देशन करेंगी, तो उन्होंने बहुत ही संतुलित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है. अभिनेत्री का मानना है कि अभिनय और निर्देशन दो अलग-अलग विधाएं हैं और दोनों के लिए अलग तरह के समर्पण की जरूरत होती है.

माधुरी के अनुसार, एक निर्देशक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. उनका मानना है कि एक निर्देशक को फिल्म के हर छोटे-बड़े पहलू का ध्यान रखना पड़ता है—लेखन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन तक. उन्होंने कहा, "निर्देशन के लिए आपको अपना पूरा समय और ध्यान एक ही प्रोजेक्ट पर देना होता है, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ."

एक्ट्रेस ने साफ किया कि उनकी मौजूदा प्राथमिकता अभिनय और फिल्में बनाना (Production) है. वह अच्छे कंटेंट और कहानियों को दर्शकों तक पहुँचाने में खुशी महसूस करती हैं. फिलहाल वह कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और अपने डांस प्लेटफॉर्म के जरिए नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं.

हालांकि माधुरी ने अभी के लिए निर्देशन से मना किया है, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए पूरी तरह से इनकार नहीं किया. उन्होंने संकेत दिया कि अगर कभी उन्हें कोई ऐसी कहानी मिली जो उनके दिल के बेहद करीब हो और जिसके लिए उन्हें लगे कि उन्हें ही निर्देशित करना चाहिए, तो वह इस पर विचार कर सकती हैं.

माधुरी दीक्षित के फैंस चाहते हैं कि वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को नए अवतार में देखें. सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि जिस अभिनेत्री को सिनेमा की इतनी गहरी समझ है, वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन निर्देशक साबित होगी. माधुरी के इस हालिया बयान ने उन चर्चाओं पर विराम तो लगा दिया है, लेकिन एक उम्मीद जगाए रखी है.

माधुरी दीक्षित उन कलाकारों में से हैं जो समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं. ओटीटी की दुनिया में 'द फेम गेम' और 'माजा मा' जैसी सफलताओं के बाद, वह अभिनय के नए आयाम तलाश रही हैं. चाहे वे अभिनय करें या निर्देशन, उनके प्रशंसक हर रूप में उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं.

