क्या Madhuri Dixit बनेंगी फिल्म डायरेक्टर? 'धक्-धक् गर्ल' ने अपने फ्यूचर प्लान से उठाया पर्दा

2 . अभिनय से निर्माण तक का सफर

2

माधुरी दीक्षित केवल कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं. उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 'RnM Moving Pictures' के बैनर तले '15 अगस्त' और 'पंचक' जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया है. निर्माण के क्षेत्र में उनकी सफलता ने ही प्रशंसकों के मन में यह सवाल पैदा किया कि क्या वह अब निर्देशन भी करेंगी.