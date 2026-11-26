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Jaya Pandey | Nov 26, 2026, 01:00 PM IST
1.माधुरी दीक्षित के पास हैं दो क्यूट डॉग्स
बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपनी शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस के लिए जानी जाती हैं. फिल्मों के अलावा वह जानवरों के प्रति अपने प्यार को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. माधुरी सोशल मीडिया पर भी अपने पेट्स के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपने दो पालतू डॉग्स को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं. साथ ही यह भी बताया कि उनके दोनों डॉग्स की आदतें और स्वभाव एक-दूसरे से कितने अलग हैं.
(All Images: Madhuri Dixit Nene Instagram)
2.किस नस्ल के हैं माधुरी दीक्षित के पेट डॉग्स?
माधुरी दीक्षित ने मराठी रियलिटी शो 'कौन होणार करोड़पति' में बातचीत के दौरान अपने पेट्स के बारे में बताया. शो में एक कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जानवर पसंद हैं? इस पर अभिनेत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें जानवर बहुत पसंद हैं. इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पालतू डॉग्स का जिक्र किया. माधुरी ने कहा, 'मेरे पास दो डॉग्स हैं. एक इंडी है और एक छोटी कोको है. वह पूडल नस्ल की है.'
3.काफी समझदार होते हैं इंडी डॉग्स
माधुरी ने इंडी डॉग्स की तारीफ करते हुए बताया कि ये काफी समझदार और बुद्धिमान होते हैं. इन्हें घर के लोगों की आदतों और रोजमर्रा की दिनचर्या की भी अच्छी समझ होती है. उन्होंने बताया कि उनके घर में रहने वाले दोनों डॉग्स को घर का पूरा रूटीन पता है. वे छोटी-छोटी बातों को समझते हैं और आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी ध्यान देते हैं.
4.इंडी डॉग्स में होती हैं ये खूबियां
इंडी डॉग्स की खासियत सिर्फ उनकी समझदारी ही नहीं, बल्कि उनकी सेहत और देखभाल भी है. आमतौर पर इंडियन पैरियाह डॉग्स में कुछ दूसरी नस्लों की तुलना में जेनेटिक डिजीज का खतरा कम माना जाता है. इनकी औसत उम्र करीब 12 से 16 साल हो सकती है. साथ ही इनके बालों की देखभाल और ग्रूमिंग पर भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. अपने मिलनसार और समझदार स्वभाव के चलते ये अच्छे पालतू डॉग साबित हो सकते हैं.
5.कितनी होती है इंडी डॉग की कीमत?
भारत में इंडी डॉग को अडॉप्ट करना फ्री होता है. इन्हें आप शेल्टर होम से बिना कोई मूल्य चुकाए ला सकते हैं लेकिन कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन और दूसरी देखभाल का खर्च हो सकता है. वहीं, अगर आप इसे ब्रीडर से खरीदते हैं तो इनकी कीमत करीब 2,000 से 15,000 रुपये तक हो सकती है.
6.दुनिया के सबसे समझदार डॉग्स में गिना जाता है पूडल
माधुरी दीक्षित के पास दूसरा डॉग पूडल नस्ल का है, जिसका नाम कोको है. पूडल को दुनिया की सबसे बुद्धिमान डॉग ब्रीड्स में गिना जाता है. ये काफी जल्दी नई चीजें सीख लेते हैं और नए कमांड्स व ट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं. इनका स्वभाव भी मिलनसार होता है. सही खानपान और देखभाल के साथ पूडल करीब 10 से 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं.
7.भारत में कितनी है पूडल की कीमत?
दिल्ली-एनसीआर की होम-बेस्ड डॉग ब्रीडर वेबसाइट doodleandpoodle.com के मुताबिक, भारत में एक शुद्ध नस्ल के पूडल पिल्ले की कीमत आमतौर पर 40,000 रुपये से 1.80 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस डॉग के साइज, ब्लडलाइन, शहर और केनेल क्लब ऑफ इंडिया (KCI) रजिस्ट्रेशन जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है. टॉय पूडल की कीमत करीब 45,000 से 1.80 लाख रुपये, स्टैंडर्ड पूडल की कीमत 85,000 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं, गोल्डन डूडल की कीमत करीब 75,000 से 2.75 लाख रुपये तक जा सकती है.