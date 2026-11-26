7 . भारत में कितनी है पूडल की कीमत?

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दिल्ली-एनसीआर की होम-बेस्ड डॉग ब्रीडर वेबसाइट doodleandpoodle.com के मुताबिक, भारत में एक शुद्ध नस्ल के पूडल पिल्ले की कीमत आमतौर पर 40,000 रुपये से 1.80 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस डॉग के साइज, ब्लडलाइन, शहर और केनेल क्लब ऑफ इंडिया (KCI) रजिस्ट्रेशन जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है. टॉय पूडल की कीमत करीब 45,000 से 1.80 लाख रुपये, स्टैंडर्ड पूडल की कीमत 85,000 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं, गोल्डन डूडल की कीमत करीब 75,000 से 2.75 लाख रुपये तक जा सकती है.