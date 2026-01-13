FacebookTwitterYoutubeInstagram
SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

एंटरटेनमेंट

Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग

Lohri In Bollywood Film: देशभर में आज लोहड़ी का जश्न मनाया जा रहा है. बॉलीवुड की 'वीर-जारा', 'DDLJ' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों ने इस त्यौहार की रंगीनियत और परंपराओं को पर्दे पर अमर कर दिया है.

Pragya Bharti | Jan 13, 2026, 01:03 PM IST

1.Lohri Celebration

Lohri Celebration
1

लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में नई फसल के स्वागत और खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. पवित्र अलाव, रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक की मिठास के साथ-साथ लोकगीतों की गूंज इस पर्व को खास बनाती है. भारतीय फिल्मकारों ने हमेशा से इस जीवंत संस्कृति को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने लोहड़ी के जश्न को यादगार बना दिया.
 

2.Veer Zaara movie

Veer Zaara movie
2

यश चोपड़ा की फिल्म 'वीर-जारा' (2004) में लोहड़ी का सबसे प्रतिष्ठित चित्रण देखने को मिलता है. गाने 'लो आ गई लोहड़ी वे' में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पंजाब के एक गांव में बोनफायर के चारों ओर नाचते-गाते नजर आते हैं. यह दृश्य त्यौहार की असली आत्मा को दर्शाता है.
 

3.Lohri Celebration in Good Newwz movie

Lohri Celebration in Good Newwz movie
3

अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की फिल्म 'गुड न्यूज' (2019) ने लोहड़ी को एक आधुनिक और ग्लैमरस ट्विस्ट दिया. फिल्म का हिट गाना 'लाल घाघरा' लोहड़ी के जश्न के दौरान फिल्माया गया है, जो आज भी हर लोहड़ी पार्टी की पहली पसंद बना हुआ है.
 

4.Lohri Celebration in Son of Sardaar

Lohri Celebration in Son of Sardaar
4

अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'सन ऑफ सरदार' (2012) में लोहड़ी के जश्न को काफी भव्य तरीके से दिखाया गया है. 'तू कमाल दी' गाने में गांव की लोहड़ी और पंजाब के युवाओं का जोश, भांगड़ा और उत्साह देखते ही बनता है.
 

5.Lohri Celebration in Yamla Pagla Deewana

Lohri Celebration in Yamla Pagla Deewana
5

धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' (2011) में 'चढ़ा दे रंग' गाना लोहड़ी की रात को और भी हसीन बना देता है. इसमें बॉबी देओल अपनी प्रेमिका के साथ लोहड़ी मनाते हुए नजर आते हैं, जो त्यौहार की रोमांटिक और मस्ती भरी साइड को पेश करता है.
 

6.Lohri Celebration in DDLJ

Lohri Celebration in DDLJ
6

बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'DDLJ' (1995) में पंजाबी संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में शाहरुख खान और काजोल का परिवार लोहड़ी की रस्में निभाते हुए त्यौहार की खुशियाँ मनाता नजर आता है, जो परिवार के मिलन को दर्शाता है.
 

7.Lohri Celebration in Maachis

Lohri Celebration in Maachis
7

गुलजार की फिल्म 'माचिस' (1996) में 'चप्पा चप्पा चरखा चले' गाना लोहड़ी के माहौल में ही रचा गया है. पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह और जिमी शेरगिल लोहड़ी के अलाव के पास बैठकर अपनी खुशियां और दर्द साझा करते हैं, जो दर्शकों के दिल को छू जाता है.
 

8.Lohri Celebration in Patiyala House

Lohri Celebration in Patiyala House
8

निखिल आडवाणी की 'पटियाला हाउस' (2011) यह दिखाती है कि सात समंदर पार भी लोहड़ी का महत्व कम नहीं होता. फिल्म में ऋषि कपूर और अक्षय कुमार का परिवार लंदन में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और लोहड़ी को पूरे पारंपरिक तरीके से मनाता है.

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
