Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग

1 . Lohri Celebration

लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में नई फसल के स्वागत और खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. पवित्र अलाव, रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक की मिठास के साथ-साथ लोकगीतों की गूंज इस पर्व को खास बनाती है. भारतीय फिल्मकारों ने हमेशा से इस जीवंत संस्कृति को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने लोहड़ी के जश्न को यादगार बना दिया.

