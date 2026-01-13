Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 13, 2026, 01:03 PM IST
1.Lohri Celebration
लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में नई फसल के स्वागत और खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. पवित्र अलाव, रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक की मिठास के साथ-साथ लोकगीतों की गूंज इस पर्व को खास बनाती है. भारतीय फिल्मकारों ने हमेशा से इस जीवंत संस्कृति को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने लोहड़ी के जश्न को यादगार बना दिया.
2.Veer Zaara movie
यश चोपड़ा की फिल्म 'वीर-जारा' (2004) में लोहड़ी का सबसे प्रतिष्ठित चित्रण देखने को मिलता है. गाने 'लो आ गई लोहड़ी वे' में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पंजाब के एक गांव में बोनफायर के चारों ओर नाचते-गाते नजर आते हैं. यह दृश्य त्यौहार की असली आत्मा को दर्शाता है.
3.Lohri Celebration in Good Newwz movie
अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की फिल्म 'गुड न्यूज' (2019) ने लोहड़ी को एक आधुनिक और ग्लैमरस ट्विस्ट दिया. फिल्म का हिट गाना 'लाल घाघरा' लोहड़ी के जश्न के दौरान फिल्माया गया है, जो आज भी हर लोहड़ी पार्टी की पहली पसंद बना हुआ है.
4.Lohri Celebration in Son of Sardaar
अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'सन ऑफ सरदार' (2012) में लोहड़ी के जश्न को काफी भव्य तरीके से दिखाया गया है. 'तू कमाल दी' गाने में गांव की लोहड़ी और पंजाब के युवाओं का जोश, भांगड़ा और उत्साह देखते ही बनता है.
5.Lohri Celebration in Yamla Pagla Deewana
धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' (2011) में 'चढ़ा दे रंग' गाना लोहड़ी की रात को और भी हसीन बना देता है. इसमें बॉबी देओल अपनी प्रेमिका के साथ लोहड़ी मनाते हुए नजर आते हैं, जो त्यौहार की रोमांटिक और मस्ती भरी साइड को पेश करता है.
6.Lohri Celebration in DDLJ
बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'DDLJ' (1995) में पंजाबी संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में शाहरुख खान और काजोल का परिवार लोहड़ी की रस्में निभाते हुए त्यौहार की खुशियाँ मनाता नजर आता है, जो परिवार के मिलन को दर्शाता है.
7.Lohri Celebration in Maachis
गुलजार की फिल्म 'माचिस' (1996) में 'चप्पा चप्पा चरखा चले' गाना लोहड़ी के माहौल में ही रचा गया है. पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह और जिमी शेरगिल लोहड़ी के अलाव के पास बैठकर अपनी खुशियां और दर्द साझा करते हैं, जो दर्शकों के दिल को छू जाता है.
8.Lohri Celebration in Patiyala House
निखिल आडवाणी की 'पटियाला हाउस' (2011) यह दिखाती है कि सात समंदर पार भी लोहड़ी का महत्व कम नहीं होता. फिल्म में ऋषि कपूर और अक्षय कुमार का परिवार लंदन में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और लोहड़ी को पूरे पारंपरिक तरीके से मनाता है.
