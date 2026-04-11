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थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

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थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

OTT Trending: क्रिस हेम्सवर्थ की ₹747 करोड़ के बजट वाली फिल्म सिनेमाघरों में फ्लॉप हुई थी, पर वही मूवी अब प्राइम वीडियो पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. खास बात यह है कि इसे IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली है.

Pragya Bharti | Apr 11, 2026, 01:28 PM IST

1.OTT Trending Movie

OTT Trending Movie
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अक्सर देखा जाता है कि कई बड़े बजट की फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में नाकाम रहती हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही वे ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं. ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ हुआ है. रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई, लेकिन ओटीटी पर आते ही क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क रफलो जैसे दिग्गज सितारों से सजी यह फिल्म प्राइम वीडियो पर टॉप पर बनी हुई है.
 

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2.क्या है इस फिल्म की कहानी?

क्या है इस फिल्म की कहानी?
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यह एक हाई-वोल्टेज क्राइम-हीस्ट थ्रिलर है, जिसका निर्देशन बार्ट लेटन ने किया है. फिल्म की कहानी 'डॉन विंसलो' के उपन्यास पर आधारित है. फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ ने डेविस नाम के एक बेहद शातिर और दिमाग वाले हीरा चोर का किरदार निभाया है. डेविस अपनी हर चोरी को इतनी बारीकी से अंजाम देता है कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचता.
कहानी में मोड़ तब आता है जब डेविस अपनी आखिरी बड़ी चोरी करके रिटायर होने की योजना बनाता है. इसी दौरान उसका सामना एक जिद्दी जासूस लू (मार्क रफलो) से होता है. चोर और पुलिस के बीच शुरू हुई यह चूहे-बिल्ली की दौड़ दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है. फिल्म में हेले बेरी और बैरी कोगन जैसे सितारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

3.बजट और बॉक्स ऑफिस का गणित

बजट और बॉक्स ऑफिस का गणित
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इस फिल्म को बनाने में करीब 90 मिलियन डॉलर बजट लगा था. हालांकि, रिलीज के वक्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल 595 करोड़ रुपये के आसपास ही बटोर पाई, जिससे इसे 'फ्लॉप' घोषित कर दिया गया. दर्शकों ने उस वक्त फिल्म में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब ओटीटी पर इसे भरपूर प्यार मिल रहा है.

4.ओटीटी पर क्यों पसंद की जा रही है फिल्म?

ओटीटी पर क्यों पसंद की जा रही है फिल्म?
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फिल्म को IMDb पर 6.9 की सम्मानजनक रेटिंग मिली है. ओटीटी दर्शकों का कहना है कि फिल्म की रफ्तार, क्रिस हेम्सवर्थ की एक्टिंग और कहानी में आने वाले ट्विस्ट इसे एक शानदार वॉच बनाते हैं. पिछले दो हफ्तों से यह फिल्म प्राइम वीडियो की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज है. अगर आप थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
 

TRENDING NOW

5.फिल्म का नाम क्या है?

फिल्म का नाम क्या है?
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दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम- क्राइम 101 है. इस मूवी को बनाने में लगभग 747 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. खास बात यह है कि रिलीज के बाद थिएटर्स पर अच्छा परफॉर्म न करने के बावाजूद इस फिल्म ने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है. 

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