थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

2 . क्या है इस फिल्म की कहानी?

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यह एक हाई-वोल्टेज क्राइम-हीस्ट थ्रिलर है, जिसका निर्देशन बार्ट लेटन ने किया है. फिल्म की कहानी 'डॉन विंसलो' के उपन्यास पर आधारित है. फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ ने डेविस नाम के एक बेहद शातिर और दिमाग वाले हीरा चोर का किरदार निभाया है. डेविस अपनी हर चोरी को इतनी बारीकी से अंजाम देता है कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचता.

कहानी में मोड़ तब आता है जब डेविस अपनी आखिरी बड़ी चोरी करके रिटायर होने की योजना बनाता है. इसी दौरान उसका सामना एक जिद्दी जासूस लू (मार्क रफलो) से होता है. चोर और पुलिस के बीच शुरू हुई यह चूहे-बिल्ली की दौड़ दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है. फिल्म में हेले बेरी और बैरी कोगन जैसे सितारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं.