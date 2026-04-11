Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग

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Pragya Bharti | Apr 11, 2026, 09:45 AM IST
1.Legal Thriller Film on OTT
हाल ही में रवि किशन की 'मामला लीगल है' और यामी गौतम-इमरान हाशमी की 'हक' ने दर्शकों के बीच कोर्टरूम ड्रामा का एक नया क्रेज पैदा कर दिया है. जहां एक तरफ पटपड़गंज कोर्ट की कॉमेडी ने लोगों को हंसाया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर कानूनी लड़ाइयों ने दिल जीत लिया. अगर आप भी वकालत, तीखी बहस और सस्पेंस वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो ये 5 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.
2.Illegal Season 3
नेहा शर्मा अभिनीत यह सीरीज एक हाई-प्रोफाइल लॉ फर्म के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट वकालत में नैतिकता और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है. सत्ता, पैसा और न्याय के बीच का टकराव इस सीरीज को बेहद रोमांचक बनाता है.
3.The Verdict_ State Vs Nanavati
अगर आपको ऐतिहासिक केस पसंद हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यह 1959 के चर्चित नानावटी केस पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मर्डर केस ने पूरे देश की न्याय प्रणाली और समाज की सोच को बदलकर रख दिया था.
4.Trial by Fire
यह सीरीज दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड की सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें एक माता-पिता की अपने बच्चों को न्याय दिलाने की दशकों पुरानी लड़ाई को दिखाया गया है. यह कोर्टरूम ड्रामा कम और एक भावनात्मक न्याय यात्रा ज्यादा है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी.
5.Criminal Justice
पंकज त्रिपाठी के 'माधव मिश्रा' वाले अंदाज ने इस सीरीज को घर-घर में लोकप्रिय बना दिया है. इसके अब तक चार सीजन आ चुके हैं. यह सीरीज दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अचानक कानून के शिकंजे में फंस जाता है और फिर शुरू होती है अपनी बेगुनाही साबित करने की लंबी और थका देने वाली जंग.
6.Guilty MInds Film
अमेजन प्राइम पर उपलब्ध यह सीरीज दो वकीलों की कहानी है, जिनकी विचारधारा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. इसके हर एपिसोड में एक नया और पेचीदा केस आता है. कानून की बारीकियों और वकीलों के निजी संघर्ष को यह सीरीज बहुत ही सलीके से दिखाती है.
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