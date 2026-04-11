FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

सावधान! यूपी-बिहार में लू का कहर शुरू, उधर पहाड़ों से मैदानों तक 9 राज्यों में तूफान मचाएगा तबाही

सावधान! यूपी-बिहार में लू का कहर शुरू, उधर पहाड़ों से मैदानों तक 9 राज्यों में तूफान मचाएगा तबाही

अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?

अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 

अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर

Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग

Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग

भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती 

भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग

Legal Thriller Film: 'मामला लीगल है' और 'हक' की सफलता के बाद, अगर आप बेहतरीन लीगल थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो वकालत और न्याय से भरपूर लीगल थ्रिलर सीरीज आप देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Apr 11, 2026, 09:45 AM IST

1.Legal Thriller Film on OTT

Legal Thriller Film on OTT
1

हाल ही में रवि किशन की 'मामला लीगल है' और यामी गौतम-इमरान हाशमी की 'हक' ने दर्शकों के बीच कोर्टरूम ड्रामा का एक नया क्रेज पैदा कर दिया है. जहां एक तरफ पटपड़गंज कोर्ट की कॉमेडी ने लोगों को हंसाया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर कानूनी लड़ाइयों ने दिल जीत लिया. अगर आप भी वकालत, तीखी बहस और सस्पेंस वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो ये 5 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.  

Advertisement

2.Illegal Season 3

Illegal Season 3
2

नेहा शर्मा अभिनीत यह सीरीज एक हाई-प्रोफाइल लॉ फर्म के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट वकालत में नैतिकता और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है. सत्ता, पैसा और न्याय के बीच का टकराव इस सीरीज को बेहद रोमांचक बनाता है.

3.The Verdict_ State Vs Nanavati

The Verdict_ State Vs Nanavati
3

अगर आपको ऐतिहासिक केस पसंद हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यह 1959 के चर्चित नानावटी केस पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मर्डर केस ने पूरे देश की न्याय प्रणाली और समाज की सोच को बदलकर रख दिया था.

4.Trial by Fire

Trial by Fire
4

यह सीरीज दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड की सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें एक माता-पिता की अपने बच्चों को न्याय दिलाने की दशकों पुरानी लड़ाई को दिखाया गया है. यह कोर्टरूम ड्रामा कम और एक भावनात्मक न्याय यात्रा ज्यादा है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

TRENDING NOW

5.Criminal Justice

Criminal Justice
5

पंकज त्रिपाठी के 'माधव मिश्रा' वाले अंदाज ने इस सीरीज को घर-घर में लोकप्रिय बना दिया है. इसके अब तक चार सीजन आ चुके हैं. यह सीरीज दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अचानक कानून के शिकंजे में फंस जाता है और फिर शुरू होती है अपनी बेगुनाही साबित करने की लंबी और थका देने वाली जंग.

6.Guilty MInds Film

Guilty MInds Film
6

अमेजन प्राइम पर उपलब्ध यह सीरीज दो वकीलों की कहानी है, जिनकी विचारधारा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. इसके हर एपिसोड में एक नया और पेचीदा केस आता है. कानून की बारीकियों और वकीलों के निजी संघर्ष को यह सीरीज बहुत ही सलीके से दिखाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 
अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर
Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग
Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग
भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती 
भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
Numerology: एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
Masik Kalashtami 2026: आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
MORE
Advertisement