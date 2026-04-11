Legal Thriller Film: 'हक' और 'मामला लीगल है' के हैं दीवाने? OTT पर देखें ये 5 कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस ऐसा कि हिला देंगे आपका दिमाग

1 . Legal Thriller Film on OTT

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हाल ही में रवि किशन की 'मामला लीगल है' और यामी गौतम-इमरान हाशमी की 'हक' ने दर्शकों के बीच कोर्टरूम ड्रामा का एक नया क्रेज पैदा कर दिया है. जहां एक तरफ पटपड़गंज कोर्ट की कॉमेडी ने लोगों को हंसाया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर कानूनी लड़ाइयों ने दिल जीत लिया. अगर आप भी वकालत, तीखी बहस और सस्पेंस वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो ये 5 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.