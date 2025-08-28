11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

5 . किशोर कुमार ने दिया शादी का प्रस्ताव

DID लिटिल मास्टर में लीना चंदावरकर ने बताया था, ''मैं किशोर कुमार से सबसे पहली बार हमारी फिल्म के सेट पर ही मिली थी, और मुझे संजीव कपूर ने आगाह किया था कि मुझे उनको राखी बांध देनी चाहिए, नहीं तो वो शादी कर लेंगे. उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने जो कहा वह एक दिन सच हो जाएगा.'' उन्होंने आगे बताया, ''जब मैं पहली बार किशोर कुमार से मिली, तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज कही थी वो थी कि अगर मैं लाइफ में सेटल होना चाहती हूं तो वह प्रपोजल के साथ तैयार हैं. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बाद में बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई और फौरन उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया.'' बाद में लीना की अपने पिता से लड़ाई हो गई और उन्होंने किशोर कुमार के शादी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया.