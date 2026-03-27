वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर

एंटरटेनमेंट
1.इस वीकेंड OTT पर रिलीज हुई फिल्में
2.ओ रोमियो - Amazon Prime Video
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर की फिल्म ओ रोमियो 1990 के दौर की बॉम्बे की कहानी पर बेस्ड है. कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और बदले के लिए वो एक खतरनाक गैंगस्टर से हाथ मिला लेती है. (Image: pinterest)
3.विजय सेतुपति की फिल्म मुथु - JioHotstar
विजय सेतुपति की फिल्म मुथु एक देसी और संजीदा कहानी है. इसमें वो मुथु का रोल कर रहे हैं, जिसे हर कोई अलग नजरिए से देखता है. किसी के लिए वो हीरो है, किसी के लिए विलेन, तो किसी के लिए एक अनसुलझा रहस्यमयी आदमी बने हैं. (Image: JioHotstar)
4.मर्दानी 3 - Netflix
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 क्राइम थ्रिलर फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने दबंग पुलिस अफसर का रोल प्ले किया है. फिल्म कहनी 93 लड़कियों का किडनैपिंग होने के ईद-गिर्द घूमती है. (Image: pinterest)
5.53 संडेज - Netflix
53 संडेज एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें तीन भाई-बहनों की कहानी देखने को मिलती है. इसमें बच्चें अपने बूढ़े पिता के भविष्य को तय करते हैं. इसी बीच परिवार में कई अजीबोगरीब और इमोशनल मोड़ आते हैं, जो फिल्म को काफी दिलचस्प बना देते हैं. (Image: IMDb)
6.समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन - Netflix
समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन एक हॉरर मिनीसीरीज है. कहानी एक मैरिड कपल के आसपास घूमती है, क्योंकि शादी के बाद अचानक सब कुछ डरावना हो जाता है. उनके साथ कुछ ऐसी घटनांए घटती है, जिससे उनका जीवन एक भयानक मोड़ पर चला जाता है. (Image: pinterest)