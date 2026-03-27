वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर

2 . ओ रोमियो - Amazon Prime Video

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शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर की फिल्म ओ रोमियो 1990 के दौर की बॉम्बे की कहानी पर बेस्ड है. कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और बदले के लिए वो एक खतरनाक गैंगस्टर से हाथ मिला लेती है. (Image: pinterest)

