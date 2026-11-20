1 . सुष्मिता सेन के बर्थडे पर ललित मोदी का खास पोस्ट

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बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 19 नवंबर को अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. उनके चहाने वालों और फैंस ने जन्मदिन की बधाइयां भी दी. इस खास मौके पर एक बर्थडे विश ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 19 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सुष्मिता को खास अंदाज में विश किया. (Image Credit: instagram/ lalitkmodi)