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Ritika | Nov 20, 2026, 10:15 AM IST
1.सुष्मिता सेन के बर्थडे पर ललित मोदी का खास पोस्ट
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 19 नवंबर को अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. उनके चहाने वालों और फैंस ने जन्मदिन की बधाइयां भी दी. इस खास मौके पर एक बर्थडे विश ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 19 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सुष्मिता को खास अंदाज में विश किया. (Image Credit: instagram/ lalitkmodi)
2.फोटो शेयर कर लिखा प्यारा सा कैप्शन
उनके इस छोटे से मैसेज के बाद एक बार फिर दोनों के पुराने रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई है. ललित ने दोनों की साथ में फोटो लगाकर कैप्शन में लिखा- 'मेरी प्यारी दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मुस्कुराते रहो. इस कैप्शन में प्यारी दोस्त वाले शब्द ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. (Image Credit: instagram/ lalitkmodi)
3.कब शुरू हुई थी लव स्टोरी?
रिश्ते की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई जब ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ फोटो शेयर कर रिश्ते को पब्लिक किया था. ललित ने उस समय सुष्मिता सेन को अपना बेटर हाफ बताते हुए उनके साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कही थी. फरवरी 2025 में दोनों की अलग होने की खबरे आने लगी. (Image Credit: instagram/ lalitkmodi)
4.सोशल मीडिया पर चर्चा
ललित मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपनी फोटो शेयर की तो तुरंत वायरल हो गई. कुछ यूजर्स ने दोनों की जोड़ी को पसंद किया, जबकि कुछ लोगों ने इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाए. (Image Credit: instagram/ lalitkmodi)
5.सुष्मिता सेन का बेबाक अंदाज
सुष्मिता सेन हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बेबाक रही हैं. वह कई बार अपने रिश्तों और जिंदगी से जुड़े फैसलों पर खुलकर बात भी करती हैं. एक्ट्रेस ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम दुनियाभर में रोशन किया था. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्टिंग लोगों के दिल को छू जाती है. (Image Credit: instagram/
sushmitasen47)