क्या करती हैं Kuldeep Yadav की दुल्हनिया वंशिका? जिनके प्यार में क्लीन बोल्ड हुए स्टार क्रिकेटर

3 . क्या करती हैं वंशिका?

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मेलबर्न से हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वे भारत लौट आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल वंशिका चड्ढा एलआईसी में एक पेशेवर के तौर पर कार्यरत हैं. वे लाइमलाइट से दूर सादगी भरा जीवन जीना पसंद करती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की जिंदगी के रास्ते काफी अलग रहे. एक तरफ कुलदीप ने कम उम्र में ही क्रिकेट को अपना करियर बनाया. तो वहीं वंशिका ने पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए विदेश से उच्च शिक्षा हासिल की. अलग-अलग करियर होने के बावजूद दोनों ने बचपन के प्यार को बरकरार रखा और अब वे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.