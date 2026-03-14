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क्या करती हैं Kuldeep Yadav की दुल्हनिया वंशिका? जिनके प्यार में क्लीन बोल्ड हुए स्टार क्रिकेटर

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क्या करती हैं Kuldeep Yadav की दुल्हनिया वंशिका? जिनके प्यार में क्लीन बोल्ड हुए स्टार क्रिकेटर

Kuldeep Yadav Wedding: टीम इंडिया के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ मसूरी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वंशिका कानपुर की रहने वाली हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस स्टार क्रिकेटर की होने वाली दुल्हनिया आखिर हैं कौन..

Pragya Bharti | Mar 14, 2026, 10:19 AM IST

1.Kuldeep Yadav Vanshika Chadha Wedding Update

Kuldeep Yadav Vanshika Chadha Wedding Update
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भारतीय क्रिकेट टीम के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. क्रिकेट के मैदान पर अपनी गुगली से बल्लेबाजों को छकाने वाले कुलदीप खुद अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए हैं. दोनों 14 मार्च 2026 को पहाड़ों की रानी मसूरी में शादी रचाने जा रहे हैं.

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2.कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हनिया वंशिका चड्ढा?

कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हनिया वंशिका चड्ढा?
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वंशिका चड्ढा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्याम नगर इलाके की रहने वाली हैं. उनके पिता योगेंद्र सिंह चड्ढा एलआईसी (LIC) में कार्यरत हैं. वंशिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कानपुर के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की, जिसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गईं. 

3.क्या करती हैं वंशिका?

क्या करती हैं वंशिका?
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मेलबर्न से हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वे भारत लौट आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल वंशिका चड्ढा एलआईसी में एक पेशेवर के तौर पर कार्यरत हैं. वे लाइमलाइट से दूर सादगी भरा जीवन जीना पसंद करती हैं.
दिलचस्प बात यह है कि कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की जिंदगी के रास्ते काफी अलग रहे. एक तरफ कुलदीप ने कम उम्र में ही क्रिकेट को अपना करियर बनाया. तो वहीं वंशिका ने पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए विदेश से उच्च शिक्षा हासिल की. अलग-अलग करियर होने के बावजूद दोनों ने बचपन के प्यार को बरकरार रखा और अब वे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 

4.बचपन की दोस्ती और प्यार का सफर

बचपन की दोस्ती और प्यार का सफर
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कुलदीप और वंशिका का रिश्ता कोई नया नहीं है. दोनों एक-दूसरे को तब से जानते हैं जब वे बहुत छोटे थे. बचपन की यह दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. हालांकि दोनों के करियर के रास्ते अलग थे—एक तरफ कुलदीप क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा रहे थे, तो दूसरी तरफ वंशिका अपनी पढ़ाई के लिए सात समंदर पार थीं, लेकिन फासलों के बावजूद उनका रिश्ता कायम रहा.

TRENDING NOW

5.सगाई से शादी तक का कार्यक्रम

सगाई से शादी तक का कार्यक्रम
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कुलदीप और वंशिका ने 4 जून 2025 को लखनऊ के एक निजी समारोह में सगाई की थी. अब उनकी शादी का जश्न शुरू हो चुका है:
13 मार्च: हल्दी और मेहंदी की रस्में.
14 मार्च: मसूरी के ऐतिहासिक होटल सवाय में भव्य शादी.
17 मार्च: लखनऊ के सेंट्रम होटल में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, जहाँ क्रिकेट और फिल्मी दुनिया की हस्तियां शामिल हो सकती हैं.
 

6.मसूरी में शाही अंदाज में हो रही शादी

मसूरी में शाही अंदाज में हो रही शादी
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शादी के लिए मसूरी के प्रतिष्ठित होटलों- सवाय, जेडब्ल्यू मैरियट और फॉर्चून में करीब 200 खास मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के मेनू में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को खास जगह दी गई है. मेहमानों को मडुवे की रोटी, लाल चावल, गहत की दाल, कंडाली का साग और झंगोरे की खीर जैसे पहाड़ी स्वाद परोसे जाएंगे, जिसकी प्रति प्लेट कीमत 6000 रुपये से अधिक बताई जा रही है.
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