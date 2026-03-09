FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'कोच साहब पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है...' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के इंस्टा पोस्ट पर दिया मजेदार जवाब

'कोच साहब पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है...' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के इंस्टा पोस्ट पर दिया मजेदार जवाब

टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

How To Store Cutting Potatoes: आलू काटने के बाद अक्सर काले होने लगते हैं और ऐसे ही अगर कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो पूरे आलू काले दाग से भर जाते हैं. इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं.

Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 04:29 PM IST

1.Potato Turing Black After Cutting

Potato Turing Black After Cutting
1

आलू को 'सब्जियों का राजा' कहा जाता है, क्योंकि यह हर रसोई का अनिवार्य हिस्सा है. लेकिन अक्सर गृहिणियों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है- जैसे ही आलू को छीला या काटा जाता है, उनका रंग धीरे-धीरे भूरा या काला होने लगता है. बहुत से लोग इसे आलू का खराब होना समझ लेते हैं, जबकि इसके पीछे एक खास वजह है. खास बात तो यह है कि कटे हुए आलू को काले पड़ने से बचाया भी जा सकता ह.

Advertisement

2.आखिर आलू काले क्यों पड़ जाते हैं?

आखिर आलू काले क्यों पड़ जाते हैं?
2

आलू के काले पड़ने की मुख्य वजह 'ऑक्सीडेशन' की प्रक्रिया है. आलू में प्रचुर मात्रा में स्टार्च और 'फेनोलिक्स' नामक एंजाइम पाए जाते हैं. जब आलू को काटा जाता है, तो इसके अंदरूनी हिस्से सीधे हवा के संपर्क में आ जाते हैं. हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब इन एंजाइमों के साथ क्रिया करती है, तो वे 'मेलानिन' पैदा करते हैं, जिससे आलू की सतह काली या भूरी दिखाई देने लगती है.
हालांकि, यह आलू के खराब होने का संकेत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे रहने से इनका स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है.

3.आलू को काला होने से बचाने के कारगर उपाय

आलू को काला होने से बचाने के कारगर उपाय
3

यदि आप चाहते हैं कि आपके कटे हुए आलू घंटों तक दूध जैसे सफेद और ताज़ा बने रहें, तो आगे दिए गए टिप्स अपनाएं. आलू काटते ही उन्हें तुरंत ठंडे पानी से भरे बर्तन में डुबो दें. पानी आलू और ऑक्सीजन के बीच एक दीवार का काम करता है, जिससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है.

4.सिरके का इस्तेमाल

सिरके का इस्तेमाल
4

पानी में एक चम्मच सफेद सिरका डालकर आलू रखने से भी उनका रंग नहीं बदलता. यह ट्रिक विशेष रूप से तब काम आती है जब आप चिप्स या फ्रेंच फ्राइज बना रहे हों.

TRENDING NOW

5.नींबू के रस का प्रयोग

नींबू के रस का प्रयोग
5

पानी में कुछ बूंदें नींबू का रस मिला दें. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और आलू का रंग बरकरार रहता है.

6.नमक वाले पानी का घोल

नमक वाले पानी का घोल
6

अगर आप आलू को थोड़ी देर बाद पकाने वाले हैं, तो उन्हें हल्के गुनगुने या सादे पानी में थोड़ा नमक डालकर रखें. इससे आलू कुरकुरे और ताज़ा बने रहते हैं.

7.तुरंत पकाना

तुरंत पकाना
7

कोशिश करें कि आलू को तभी काटें जब आपको उनकी तुरंत जरूरत हो. हवा में खुला छोड़ने से इनका पोषक तत्व भी कम हो सकता है.

8.आलू कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

आलू कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
8

यदि आलू काटने से पहले ही बाहर से काले या हरे दिख रहे हों, या उनमें से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आ रही हो, तो ऐसे आलू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
MORE
Advertisement