Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

2 . आखिर आलू काले क्यों पड़ जाते हैं?

2

आलू के काले पड़ने की मुख्य वजह 'ऑक्सीडेशन' की प्रक्रिया है. आलू में प्रचुर मात्रा में स्टार्च और 'फेनोलिक्स' नामक एंजाइम पाए जाते हैं. जब आलू को काटा जाता है, तो इसके अंदरूनी हिस्से सीधे हवा के संपर्क में आ जाते हैं. हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब इन एंजाइमों के साथ क्रिया करती है, तो वे 'मेलानिन' पैदा करते हैं, जिससे आलू की सतह काली या भूरी दिखाई देने लगती है.

हालांकि, यह आलू के खराब होने का संकेत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे रहने से इनका स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है.