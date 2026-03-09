Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 04:29 PM IST
1.Potato Turing Black After Cutting
आलू को 'सब्जियों का राजा' कहा जाता है, क्योंकि यह हर रसोई का अनिवार्य हिस्सा है. लेकिन अक्सर गृहिणियों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है- जैसे ही आलू को छीला या काटा जाता है, उनका रंग धीरे-धीरे भूरा या काला होने लगता है. बहुत से लोग इसे आलू का खराब होना समझ लेते हैं, जबकि इसके पीछे एक खास वजह है. खास बात तो यह है कि कटे हुए आलू को काले पड़ने से बचाया भी जा सकता ह.
2.आखिर आलू काले क्यों पड़ जाते हैं?
आलू के काले पड़ने की मुख्य वजह 'ऑक्सीडेशन' की प्रक्रिया है. आलू में प्रचुर मात्रा में स्टार्च और 'फेनोलिक्स' नामक एंजाइम पाए जाते हैं. जब आलू को काटा जाता है, तो इसके अंदरूनी हिस्से सीधे हवा के संपर्क में आ जाते हैं. हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब इन एंजाइमों के साथ क्रिया करती है, तो वे 'मेलानिन' पैदा करते हैं, जिससे आलू की सतह काली या भूरी दिखाई देने लगती है.
हालांकि, यह आलू के खराब होने का संकेत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे रहने से इनका स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है.
3.आलू को काला होने से बचाने के कारगर उपाय
यदि आप चाहते हैं कि आपके कटे हुए आलू घंटों तक दूध जैसे सफेद और ताज़ा बने रहें, तो आगे दिए गए टिप्स अपनाएं. आलू काटते ही उन्हें तुरंत ठंडे पानी से भरे बर्तन में डुबो दें. पानी आलू और ऑक्सीजन के बीच एक दीवार का काम करता है, जिससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है.
4.सिरके का इस्तेमाल
पानी में एक चम्मच सफेद सिरका डालकर आलू रखने से भी उनका रंग नहीं बदलता. यह ट्रिक विशेष रूप से तब काम आती है जब आप चिप्स या फ्रेंच फ्राइज बना रहे हों.
5.नींबू के रस का प्रयोग
पानी में कुछ बूंदें नींबू का रस मिला दें. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और आलू का रंग बरकरार रहता है.
6.नमक वाले पानी का घोल
अगर आप आलू को थोड़ी देर बाद पकाने वाले हैं, तो उन्हें हल्के गुनगुने या सादे पानी में थोड़ा नमक डालकर रखें. इससे आलू कुरकुरे और ताज़ा बने रहते हैं.
7.तुरंत पकाना
कोशिश करें कि आलू को तभी काटें जब आपको उनकी तुरंत जरूरत हो. हवा में खुला छोड़ने से इनका पोषक तत्व भी कम हो सकता है.
8.आलू कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
यदि आलू काटने से पहले ही बाहर से काले या हरे दिख रहे हों, या उनमें से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आ रही हो, तो ऐसे आलू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.
