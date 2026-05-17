3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन

6 . 'कह दूं तुम्हें' गाने में भी दिखा इस जोड़ी का चार्म

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सिर्फ 'दीवार ही नहीं, बल्कि इस जोड़ी ने 'कह दूं तुम्हें' जैसे सुपरहिट गाने में भी अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीता था. हालांकि, समय बीतने के साथ नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बनीं और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी. हाल ही में उन्होंने 'जुग जुग जियो' (दादी की शादी) फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की थी, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन शशि कपूर के साथ किए गए उनके पुराने काम को फैंस आज भी याद करते हैं.

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