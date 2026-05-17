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3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन

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3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन

Bollywood Iconic Song: फिल्म 'दीवार' के एक गाने में एक्ट्रेस ने शादी से पहले अपने भावी ससुर संग रोमांस किया था. ये आइकॉनिक सॉन्ग आज भी लोगों को इतना पसंद है कि हर कोई इसे रीपीट मोड में देखना पसंद करते हैं.

Pragya Bharti | May 17, 2026, 03:25 PM IST

1.Bollywood Iconicand Romantic Song

Bollywood Iconicand Romantic Song
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बॉलीवुड इतिहास में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री से पर्दे पर आग लगा दी. ऐसी ही एक अनोखी जोड़ी बहू और ससूर की थी. बाद में, रिश्ते में ये एक्ट्रेस भले ही बहू लगती हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इन्होंने बड़े पर्दे पर एक प्रेमी जोड़े के रूप में ताबड़तोड़ रोमांस किया था. 1975 में आए इस गाने को आज भी लोग बड़े चाव के साथ देखते और सुनते हैं. 
 

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2.इस फिल्म में जमी थी ससुर-बहू की खूबसूरत केमिस्ट्री

इस फिल्म में जमी थी ससुर-बहू की खूबसूरत केमिस्ट्री
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साल 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दीवार' में नीतू सिंह और शशि कपूर को एक कपल के तौर पर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. खास बात यह है कि उस समय नीतू सिंह की शादी ऋषि कपूर से नहीं हुई थी, इसलिए शशि कपूर के साथ उनका रिश्ता बहू और ससुर का नहीं था, बल्कि सह-कलाकारों का था. दर्शकों ने इस जोड़ी को सिनेमाघरों में खूब सराहा.
 

3.किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज का जादू

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज का जादू
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इस सदाबहार गाने को बॉलीवुड के दिग्गज गायक किशोर कुमार और सुरों की मलिका आशा भोसले ने अपनी मखमली आवाज से सजाया था. इन दोनों की जुगलबंदी ने गाने में ऐसा रस घोला कि यह आज भी प्रेमियों का पसंदीदा गीत बना हुआ है. संगीत प्रेमियों के बीच इस गाने का क्रेज कभी कम नहीं हुआ.
 

4.आरडी बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल

आरडी बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल
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दीवार फिल्म के इस गाने की सफलता के पीछे इसके संगीतकार और गीतकार का भी बड़ा हाथ था. इस गाने का शानदार म्यूजिक महान संगीतकार आरडी बर्मन (पंचम दा) ने तैयार किया था, जबकि इसके गहरे और रोमांटिक बोल साहिर लुधियानवी की कलम से निकले थे. बेहतरीन निर्देशन और कलाकारों की शानदार एक्टिंग ने इसे आइकॉनिक बना दिया.
 

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5.किस गाने ने बटोरी थीं खूब सुर्खियां?

किस गाने ने बटोरी थीं खूब सुर्खियां?
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इस लेख में जिस गाने की बात हो रही है, वह कोई और नहीं, बल्कि फिल्म 'दीवार' का एक गाना 'मैंने तुझे मांगा तुझे पाया' था. ये सॉन्ग उस दौर में जबरदस्त हिट साबित हुआ था. इस रोमांटिक ट्रैक में शशि कपूर और नीतू सिंह के बीच की बॉन्डिंग और प्यार को बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया था. आज भी इस गाने को लोग यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बार-बार देखना पसंद करते हैं.
 

6.'कह दूं तुम्हें' गाने में भी दिखा इस जोड़ी का चार्म

'कह दूं तुम्हें' गाने में भी दिखा इस जोड़ी का चार्म
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सिर्फ 'दीवार ही नहीं, बल्कि इस जोड़ी ने 'कह दूं तुम्हें' जैसे सुपरहिट गाने में भी अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीता था. हालांकि, समय बीतने के साथ नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बनीं और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी. हाल ही में उन्होंने 'जुग जुग जियो' (दादी की शादी) फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की थी, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन शशि कपूर के साथ किए गए उनके पुराने काम को फैंस आज भी याद करते हैं.
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