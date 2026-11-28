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Ritika | Nov 28, 2026, 11:15 AM IST
1.'डैडी कूल' गाने में शाहरुख और करीना
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' का दूसरा गाना 'डैडी कूल' 27 नवंबर को रिलीज हो गया है. शाहरुख-करीना की जोड़ी ने इस डांस सॉन्ग में चार-चांद लगा दिए हैं. फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूवी का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, सुहाना खान, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. (Image Credit: instagram/ iamsrk)
2.गाने में शाहरुख का स्वैग और करीना की अदाएं
गाने की शुरुआत में करीना कपूर रेड कलर की मिनी ड्रेस में नजर आती हैं, फिर इसके बाद डांस फ्लोर पर शाहरुख खान की एंट्री ब्लैक आउटफिट के साथ होती है. 'आजा कर ले पूरी जो जिद है तेरी, मैं भी देखूं कहां तक है हद ये तेरी'. इस लाइन के साथ गाने की शुरुआत होती है. दोनों ही गाने में एनर्जेटिक नजर आते हैं. (Image Credit: instagram/ iamsrk)
3.कमाल की है शाहरुख की फिटनेस
गाने में शाहरुख और करीना का अंदाज काफी स्टाइलिश नजर आता है. दोनों डांस फ्लोर पर अपने मूव्स दिखाते हैं. इस गाने की खास बात यह भी है कि दोनों को एक साथ देखकर उनकी पुरानी फिल्मों और गानों की यादें ताजा हो गई हैं. लोगों ने शाहरुख की फिटनेस की भी जमकर तारीफ की है. (Image Credit: instagram/ iamsrk)
4. गाने में मॉडर्न बॉलीवुड साउंड
'Daddy Cool' गाने को मशहूर जर्मन डिस्को बैंड Boney M. के 1976 के क्लासिक ग्लोबल हिट ट्रैक 'Daddy Cool' से प्रेरित होकर नए बॉलीवुड अंदाज में बनाया गया है. इस गाने को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है. वहीं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी है. गाने में पुराने डिस्को म्यूजिक और मॉडर्न बॉलीवुड साउंड का मेल है. (Image Credit: instagram/ iamsrk)
5.सोशल मीडिया पर छाई शाहरुख-करीना की जोड़ी
गाना रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और करीना कपूर की जोड़ी की चर्चा तेज हो गई. गाने के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, 'इस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं', वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, 'शाहरुख और करीना को साथ देखकर पुराने दिनों की याद आ गई'. कुछ यूजर्स ने इसे 'रा.वन' की यादों से भी जोड़ा. (Image Credit: instagram/ iamsrk)
6.15 साल बाद फिर साथ दिखे शाहरुख और करीना
शाहरुख-करीना को साल 2011 में फिल्म 'रा.वन' में साथ देखा गया था. उस फिल्म के गाने 'छम्मक छल्लो' में दोनों की केमिस्ट्री और करीना के डांस मूव्स खूब पसंद किए गए थे. (Image Credit: instagram/ iamsrk)