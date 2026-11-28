1 . 'डैडी कूल' गाने में शाहरुख और करीना

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बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' का दूसरा गाना 'डैडी कूल' 27 नवंबर को रिलीज हो गया है. शाहरुख-करीना की जोड़ी ने इस डांस सॉन्ग में चार-चांद लगा दिए हैं. फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूवी का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, सुहाना खान, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. (Image Credit: instagram/ iamsrk)