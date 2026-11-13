'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी

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Ritika | Nov 13, 2026, 09:49 AM IST
1.'शेरशाह' के दौरान हुआ प्यार
बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात साल 2019 में 'शेरशाह' फिल्म की शुटिंग के दौरान हुई थी और देखते ही देखते दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की प्रेम कहानी निभाते-निभाते दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के करीब आ गए. दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक प्राइवेट रखा. (Image Credit: instagram/ kiaraaliaadvani)
2.कपल ने सुनाए लव स्टोरी के अनसुने किस्से
दोनों 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में पहुंचे. एपिसोड में कियारा आडवाणी ने अपनी लव लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया- 'शेरशाह की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ के कारगिल जाने से एक रात पहले मैंने सिद्धार्थ से कहा था, आप मेरे साथ कभी बहुत करीब आते हैं. तो कभी एकदम दूर हो जाते हैं. मेरे लिए, या तो आप पूरी तरह साथ हैं या फिर बिल्कुल नहीं. यह बीच की स्थिति मुझे समझ नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कर सकती.' फिर इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया था- मुझे पता है कि आप ऐसी इंसान हैं कि अगर मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं, तो यह एक बहुत मजबूत रिश्ता होगा. लेकिन अभी मैं अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हूं जहां मुझे अपने काम पर पूरा फोकस करना है. और मैं नहीं चाहता कि इस बीच कोई और चीज आए'. (Image Credit: instagram/ sidmalhotra)
3.कारगिल में शुरू हुई डेटिंग
कपल ने आगे बताया कि- कारगिल के मुश्किल शेड्यूल के दौरान दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया. वहां पर सिग्नल नहीं था. इस दूरी ने उन्हें एक-दूसरे के और करीब ला दिया. कियारा ने बताया 'कारगिल में, जहां कोई सिग्नल नहीं था और वहां काफी कुछ चल रहा था. फिर भी हर रात काम खत्म होने के बाद वो मुझे कॉल करते थे और हमने लगातार 30 दिनों तक बात की. तो, असल में हमारी डेटिंग तब शुरू हुई जब सिद्धार्थ कारगिल में थे.' (Image Credit: instagram/ sidmalhotra- kiaraaliaadvani)
4.रेड गाउन में कियारा ने बेबी बंप किया फ्लॉन्ट
सीजन में कियारा आडवाणी रेड कलर के स्लीवलेस गाउन में नजर आईं. मिडसेक्शन के चारों ओर ड्रेप्ड डिटेलिंग ने गाउन को एक फ्लैटरिंग फिनिश दिया. एक्टर ने आइवरी आउटफिट पहना था. ब्लेजर के साथ मैचिंग ओपन-नेक शर्ट और रिलैक्स्ड ट्राउजर थे. गाउन में कियारा अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती भी नजर आईं. (Image Credit: instagram/ sidmalhotra)
5.सिद्धार्थ-कियारा की शादी
सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए थे. 'शेरशाह' में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. विक्रम और डिंपल की प्रेम कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया था. (Image Credit: instagram/ kiaraaliaadvani)