'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी

2 . कपल ने सुनाए लव स्टोरी के अनसुने किस्से

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दोनों 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में पहुंचे. एपिसोड में कियारा आडवाणी ने अपनी लव लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया- 'शेरशाह की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ के कारगिल जाने से एक रात पहले मैंने सिद्धार्थ से कहा था, आप मेरे साथ कभी बहुत करीब आते हैं. तो कभी एकदम दूर हो जाते हैं. मेरे लिए, या तो आप पूरी तरह साथ हैं या फिर बिल्कुल नहीं. यह बीच की स्थिति मुझे समझ नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कर सकती.' फिर इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया था- मुझे पता है कि आप ऐसी इंसान हैं कि अगर मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं, तो यह एक बहुत मजबूत रिश्ता होगा. लेकिन अभी मैं अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हूं जहां मुझे अपने काम पर पूरा फोकस करना है. और मैं नहीं चाहता कि इस बीच कोई और चीज आए'. (Image Credit: instagram/ sidmalhotra)