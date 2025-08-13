KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?
एंटरटेनमेंट
Abhay Sharma | Aug 13, 2025, 04:37 PM IST
1.KBC के पहले सीजन का सवाल
KBC के पहले सीजन में करोड़पति बने शख्स से सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देता है? A. सॉलिसिटर जनरल B. अटॉर्नी जनरल C. कैबिनेट सचिव D. मुख्य न्यायाधीश- सही उत्तर - B. अटॉर्नी जनरल
2. सीजन 4 का सवाल
वहीं प्रशांत बटार जो सीजन 4 के पहले करोड़पति थे, पर 5 करोड़ रुपये के बोनस प्रश्न का गलत जवाब देने के बाद वे केवल 3,20,000 रुपये ही घर ले जा पाए थे, उनके लिए सवाल था 1978 में अंटार्कटिका महाद्वीप में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? A. एमिलियो पाल्मा B. जेम्स वेडेल C. नथानिएल पामर D. चार्ल्स विल्क्स सही उत्तर - A. एमिलियो पाल्मा...
3.5 करोड़ जीतने वाले पहले प्रतियोगी
सुशील कुमार इस शो में 5 करोड़ रुपये जीतने वाले पहले प्रतियोगी बने थे, जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, सवाल था- किस औपनिवेशिक शक्ति ने 18 अक्टूबर, 1868 को निकोबार द्वीप समूह के अधिकार अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर ली थी? A. बेल्जियम B. इटली C. डेनमार्क D. फ्रांस सही उत्तर - C. डेनमार्क
4.KBC के सीजन 6 का सवाल
KBC के सीजन 6 का सवाल - दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन हैं? A. जुन्को ताबेई B. वांडा रुटकीविक्ज़ C. तामे वतनबे D. चैंटल मौदुइट सही जवाब - B. वांडा रुटकीविक्ज़, इसके अलावा एक सवाल इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 की ऐतिहासिक भारत-पाक वार्ता शिमला में किस स्थान पर हुई थी? A. वाइसरीगल लॉज B. गॉर्टन कैसल C. बार्न्स कोर्ट D. सेसिल होटल सही उत्तर - C. बार्न्स कोर्ट
5.अन्य सवाल
एक सवाल मिलिंद-पन्हा, राजा मेनांडर या मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? A. असंग B. नागसेन C. महाधर्मरक्षित D. धर्मरक्षित सही उत्तर - B. नागसेन एक सवाल डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? A. भारत की आवश्यकताएं और साधन B. रुपये की समस्या C. भारत का राष्ट्रीय लाभांश D. कानून और वकील सही उत्तर - B. रुपये की समस्या
6.1 करोड़ का मुश्किल सवाल
एक सवाल था 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊँची पहली मानव निर्मित पर्वत चोटी कौन सी थी? A. अन्नपूर्णा B. ल्होत्से C. कंचनजंगा D. मकालू सही उत्तर - A. अन्नपूर्णा. इसके अलावा एक और सवाल जो पूछा गया एक करोड़ के लिए पद्म पुराण के अनुसार, किस राजा को हिरण के श्राप के कारण सौ साल तक बाघ के रूप में रहना पड़ा था? A. क्षेमधूर्ति B. धर्मदत्त C. मितध्वज D. प्रभंजना सही उत्तर - D. प्रभंजना
7.इन सवालों का जवाब
एक सवाल भारतीय मूल की लीना गाडे, निम्नलिखित में से कौन सी रेस जीतने वाली पहली महिला रेस इंजीनियर हैं? A. इंडियानापोलिस 500 B. 24 आवर्स ऑफ़ ले मैंस C. 12 आवर्स ऑफ़ सेब्रिंग D. मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सही उत्तर - B. 24 आवर्स ऑफ़ ले मैंस.. अगर आपको इन सवालों का जवाब पता है तो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपाइए, आपको लगता है ऐसे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं शो में ट्राई..