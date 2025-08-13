KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

4 . KBC के सीजन 6 का सवाल

KBC के सीजन 6 का सवाल - दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन हैं? A. जुन्को ताबेई B. वांडा रुटकीविक्ज़ C. तामे वतनबे D. चैंटल मौदुइट सही जवाब - B. वांडा रुटकीविक्ज़, इसके अलावा एक सवाल इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 की ऐतिहासिक भारत-पाक वार्ता शिमला में किस स्थान पर हुई थी? A. वाइसरीगल लॉज B. गॉर्टन कैसल C. बार्न्स कोर्ट D. सेसिल होटल सही उत्तर - C. बार्न्स कोर्ट