KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?

2 . ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ की जगह आया बजर सिस्टम

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केबीसी के इतिहास में अब तक हॉटशीट तक पहुंचने के लिए प्रतियोगियों को ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ के तहत चार विकल्पों को सही क्रम में लगाना होता था. लेकिन इस बार इस पारंपरिक नियम को अलविदा कह दिया गया है.

बजर बट्टू की शुरुआत: इस बार हॉटशीट पर बैठने की रेस उंगलियों की तेजी के बजाय 'बजर' पर टिकी है. इसके अनुसार, अब खेल की शुरुआत में स्क्रीन पर आने वाले सवाल का जो प्रतियोगी सबसे पहले बजर दबाएगा, उसे जवाब देने का पहला मौका मिलेगा.

गलत जवाब पर ट्विस्ट: अगर पहले प्रतियोगी का उत्तर गलत होता है, तो मौका दूसरे और फिर तीसरे नंबर पर बजर दबाने वाले को मिलेगा. यदि तीसरा खिलाड़ी भी चूक जाता है, तो वह सवाल ही रद्द कर नया प्रश्न लाया जाएगा.