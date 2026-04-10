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675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान

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675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान

फिल्म 'धूम 3' के एक सुपरहिट गाने के लिए कैटरीना कैफ ने डेढ़ महीने तक खूब प्रैक्टिस की थी. मुश्किल स्टेप्स खुद करने की वजह से उनके पूरे शरीर पर चोट आ गई थी.

Pragya Bharti | Apr 10, 2026, 03:51 PM IST

1.Katrin Kaif Song History

Katrin Kaif Song History
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बॉलीवुड की 'डांसिंग क्वीन' कैटरीना कैफ अपनी मेहनत और लगन के लिए जानी जाती हैं. उनके करियर में कई सुपरहिट गाने हैं, लेकिन साल 2013 में आई फिल्म 'धूम 3' का एक गाना जो आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है. हाल ही में इस गाने की कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस गाने को परफेक्ट बनाने के लिए कैटरीना ने किस हद तक संघर्ष किया था. पूरे 
 

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2.डेढ़ महीने की कठोर रिहर्सल

डेढ़ महीने की कठोर रिहर्सल
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शक्ति मोहन ने बताया कि इस गाने के लिए कैटरीना कैफ ने करीब 1.5 महीने तक लगातार प्रैक्टिस किया था. अक्सर बड़े गानों में स्टार्स कठिन स्टेप्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैटरीना ने जिद की थी कि वह ज्यादातर डांस स्टेप्स खुद ही करेंगी. केवल कुछ बेहद जोखिम भरे स्टंट्स के लिए ही फ्रांस से एक प्रोफेशनल बॉडी डबल को बुलाया गया था.

3.चोटिल होने के बाद भी नहीं मानी हार

चोटिल होने के बाद भी नहीं मानी हार
3

कैटरीना इस गाने के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उन्होंने मुश्किल 'बैक बेंडिंग' और फ्लोर स्टेप्स खुद किए. शक्ति मोहन के अनुसार, "शूटिंग के दौरान कैटरीना के पूरे शरीर पर चोट के निशान और नील पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी."  उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि गाने के हर स्टेप में गजब की ऊर्जा और लचीलापन नजर आया.
 

4.637 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड

637 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड
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सुनिधि चौहान की दमदार आवाज और कैटरीना के शानदार मूव्स ने इस गाने को हिट बना दिया. आज 13 साल बाद भी यूट्यूब पर इस गाने को 637 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कैटरीना के इस गाने में पूरे शरीर पर लगी थी चोट

कैटरीना के इस गाने में पूरे शरीर पर लगी थी चोट
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कैटरीना कैफ के जिस गाने की बात हम कर रहे हैं, वह है- 'कमली' सॉन्ग, जिसने न केवल कैटरीना के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि बॉलीवुड में डांस के स्तर को भी ऊपर उठाया.

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