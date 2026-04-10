675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान

1 . Katrin Kaif Song History

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बॉलीवुड की 'डांसिंग क्वीन' कैटरीना कैफ अपनी मेहनत और लगन के लिए जानी जाती हैं. उनके करियर में कई सुपरहिट गाने हैं, लेकिन साल 2013 में आई फिल्म 'धूम 3' का एक गाना जो आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है. हाल ही में इस गाने की कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस गाने को परफेक्ट बनाने के लिए कैटरीना ने किस हद तक संघर्ष किया था. पूरे

