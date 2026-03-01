न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 11:52 PM IST
1.Katrina Kaif Blockbuster song
बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन आइटम नंबर्स की बात होती है, तो कैटरीना कैफ का नाम सबसे ऊपर आता है. आमतौर पर एक भव्य गाने को फिल्माने में हफ्तों का समय और करोड़ों का बजट लगता है, लेकिन कैटरीना का सबसे सफल गाना रिकॉर्ड तोड़ रहा था. ये सॉन्ग कम समय और बेहद कम खर्च में तैयार किया गया था.
2.फराह खान का 'सबसे सस्ता' मास्टरपीस
फिल्म 'तीस मार खान' (2010) के इस गाने को मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान ने तैयार किया था. हाल ही में अपने यूट्यूब शो के दौरान फराह ने इस गाने से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. फराह के मुताबिक, यह उनके करियर का अब तक का सबसे कम बजट वाला यानी 'सबसे सस्ता' गाना है.
3.बिना सेट और तामझाम के हुई थी इस गाने की शूटिंग
अक्सर बड़े गानों के लिए हफ्तों तक महंगे सेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन 'शीला की जवानी' के साथ ऐसा कुछ नहीं था. फराह खान ने बताया- इस गाने के लिए कोई विशेष या महंगा सेट नहीं बनाया गया था. गाने में भारी भीड़ के बजाय केवल 10 डांसर्स का इस्तेमाल किया गया था. पूरी शूटिंग महज साढ़े तीन घंटे में सिमट गई थी.
4.कैटरीना का जादू और सादगी की जीत
फराह खान का मानना है कि संसाधन कम होने के बावजूद कैटरीना कैफ की कड़ी मेहनत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने को अमर बना दिया. यह गाना न केवल उस साल का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ, बल्कि आज भी फराह खान के करियर के 'टॉप 3' गानों में गिना जाता है.
5.कैटरीना का यह सिग्नेचर स्टेप्स आज भी मशहूर
यह दिलचस्प है कि जिस गाने को बनाने में सबसे कम पसीना और पैसा बहाया गया, उसी ने बॉक्स ऑफिस और चार्टबस्टर्स पर सबसे ज्यादा तहलका मचाया. आज भी जब यह गाना बजता है, तो कैटरीना के वो सिग्नेचर स्टेप्स हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं.
