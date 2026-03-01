FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

कैटरीना कैफ का चार्टबस्टर गाना महज 3.5 घंटे में शूट हुआ था. बिना किसी महंगे सेट और सिर्फ 10 डांसर्स के साथ बना यह फराह खान का सबसे सस्ता मगर सुपरहिट गाना है.

Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 11:52 PM IST

1.Katrina Kaif Blockbuster song

Katrina Kaif Blockbuster song
1

बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन आइटम नंबर्स की बात होती है, तो कैटरीना कैफ का नाम सबसे ऊपर आता है. आमतौर पर एक भव्य गाने को फिल्माने में हफ्तों का समय और करोड़ों का बजट लगता है, लेकिन कैटरीना का सबसे सफल गाना रिकॉर्ड तोड़ रहा था. ये सॉन्ग कम  समय और बेहद कम खर्च में तैयार किया गया था.

Advertisement

2.फराह खान का 'सबसे सस्ता' मास्टरपीस

फराह खान का 'सबसे सस्ता' मास्टरपीस
2

फिल्म 'तीस मार खान' (2010) के इस गाने को मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान ने तैयार किया था. हाल ही में अपने यूट्यूब शो के दौरान फराह ने इस गाने से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. फराह के मुताबिक, यह उनके करियर का अब तक का सबसे कम बजट वाला यानी 'सबसे सस्ता' गाना है.
 

3.बिना सेट और तामझाम के हुई थी इस गाने की शूटिंग

बिना सेट और तामझाम के हुई थी इस गाने की शूटिंग
3

अक्सर बड़े गानों के लिए हफ्तों तक महंगे सेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन 'शीला की जवानी' के साथ ऐसा कुछ नहीं था. फराह खान ने बताया- इस गाने के लिए कोई विशेष या महंगा सेट नहीं बनाया गया था. गाने में भारी भीड़ के बजाय केवल 10 डांसर्स का इस्तेमाल किया गया था. पूरी शूटिंग महज साढ़े तीन घंटे में सिमट गई थी.

4.कैटरीना का जादू और सादगी की जीत

कैटरीना का जादू और सादगी की जीत
4

फराह खान का मानना है कि संसाधन कम होने के बावजूद कैटरीना कैफ की कड़ी मेहनत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने को अमर बना दिया. यह गाना न केवल उस साल का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ, बल्कि आज भी फराह खान के करियर के 'टॉप 3' गानों में गिना जाता है.

TRENDING NOW

5.कैटरीना का यह सिग्नेचर स्टेप्स आज भी मशहूर

कैटरीना का यह सिग्नेचर स्टेप्स आज भी मशहूर
5

यह दिलचस्प है कि जिस गाने को बनाने में सबसे कम पसीना और पैसा बहाया गया, उसी ने बॉक्स ऑफिस और चार्टबस्टर्स पर सबसे ज्यादा तहलका मचाया. आज भी जब यह गाना बजता है, तो कैटरीना के वो सिग्नेचर स्टेप्स हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
MORE
Advertisement