शिल्पा से मीरा तक इन हसीनाओं ने पति के लिए रखा व्रत, मेहंदी-सिंदूर में दिखा ग्लैमरस अंदाज; जानें कब किस शहर में निकला चांद

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Aman Upadhyay | Oct 29, 2026, 09:57 PM IST
1.पूरे देश में करवा चौथ मनाया गया
आज गुरूवार, 29 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ मनाया गया. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए व्रत रखती हैं. सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होता है. इसके बाद शाम को महिलाएं करवा चौथ की पूजा करती हैं और चांद निकलने का इंतजार करती हैं. चांद दिखने पर उसे जल चढ़ाकर और पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती है. (Photo, IANS)
2.विवाह के बाद पहला करवा चौथ
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर के लिए यह करवा चौथ सबसे खास था. अंशुला कपूर ने 6 जुलाई 2026 को मुंबई में रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लिए थे. शादी के बाद यह पहला करवा चौथ का उपवास रहा. पूजा में शामिल होने के लिए अंशुला कपूर बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजकर पहुंचीं. लाल रंग के ड्रेस में पहुंची अंशुला कपूर ने गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर दिखाया. ( Photo- Instagram Video ScreenShot)
3.गुलाबी रंग की साड़ी में दिखीं शिल्पा शेट्टी
पूजा में शामिल होने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने गुलाबी साड़ी के साथ हरे रंग का ब्लाउज पहना था और गले में हरे रंग का भारी हार भी पहना था. माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और बीच से निकाली गई मांग वाली हेयरस्टाइल में उनका लुक और भी प्यारा लग रहा था.( Photo- Instagram Video ScreenShot)
4.गाउन में नजर आईं सोनम कपूर
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर पिता अनिल कपूर के घर मरून रंग का शानदार गाउन पहनकर पहुंचीं. मरून गाउन में सोनम कपूर बेहद प्यारी लग रही थीं. वहीं, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत क्रीम रंग की साड़ी में बहुत ही सादगी भरे और सुंदर रूप में नजर आईं. मीरा राजपूत ने हल्का मेकअप किया था.( Photo- Instagram Video ScreenShot)
5.ताहिरा कश्यप पूजा समारोह का हिस्सा बनी
आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप लाल रंग की साड़ी पहनकर आईं. साइड पार्टेड हेयरस्टाइल में ताहिरा कश्यप काफी सुंदर दिखीं. संजय कपूर की जीवनसंगिनी महीप कपूर लाल सूट में पहुंचीं. वरिष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे लाल साड़ी, मैचिंग चश्मे और गले में बड़े हार के साथ दिखीं. मिनी माथुर लाल साड़ी में, गीता बसरा गुलाबी शरारा और झुमकों के साथ, नताशा दलाल और काजोल की मां तनुजा मुखर्जी क्रीम व मरून साड़ी में इस पूजा का हिस्सा बनीं. ( Photo- Instagram Video ScreenShot)
6.कब किस शहर में निकला चांद?
देश के कई शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग दर्ज किया गया, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में शाम 7:10 बजे और सबसे देर से मुंबई में रात 9:00 बजे चांद दिखा. अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो कोलकाता में शाम 7:47 बजे, पटना में 7:52 बजे, लखनऊ में रात 8:06 बजे, शिमला में 8:10 बजे और जम्मू में 8:14 बजे चांद आसमान में नजर आया. इसके बाद रायपुर में रात 8:18 बजे, अमृतसर व गुरुग्राम में 8:18 बजे, दिल्ली में 8:25 बजे, जयपुर में 8:28 बजे, भोपाल में 8:31 बजे, इंदौर में 8:44 बजे और बेंगलुरु में रात 8:55 बजे चांद के दर्शन हुए. (Photo- IANS)