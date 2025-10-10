Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Oct 10, 2025, 07:55 PM IST
1.अनिल कपूर के घर होता है सेलिब्रेशन
करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. आम महिलाओं की तरह बॉलीवुड हसीनाओं ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है. हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस, अभिनेता अनिल कपूर के घर करवा चौथ का सेलिब्रेशन मनाने पहुंची हैं.
2.सजधज के कुछ इस अंदाज में पहुंचीं बॉलीवुड हसीनाएं
शिल्पा शेट्टी, रविना टंडन से लेकर मीरा कपूर तक बॉलीवुड की कई हसीनाएं हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी में नजर आईं. उनके चेहरे से सुहागन का नूर साफ नजर आ रहा था.
3.शिल्पा शेट्टी
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. वह लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस में सजधज कर अनिल कपूर के घर सेलिब्रेशन में पहुंची. उन्होंने इंडो वेस्टर्न गाउन कैरी किया हुआ था. रेड और व्हाइट डुअल टोन गाउन में उनका लुक बहुत खूबसूरत लग रहा था.
4.रविना टंडन
रविना टंडन का लुक भी सभी पर भारी पड़ता नजर आया. करवा चौथ पर रविना येलो कलर की हैवी साड़ी और फुल स्लीव्स ब्लाउज में रॉयल वाइब्स दे रही थीं.
5.गीता बसरा
हरभजन की वाइफ गीता बसरा का लुक भी देखना लायक था. हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और रेड कलर की साटिन साड़ी कहर ढा रही थीं. साड़ी के साथ उनका हैवी स्लीव्लेस ब्लाउज खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था.
6.मीरा राजपूत
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी अनिल कपूर के घर आयोजित करवा चौथ सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने पहुंची. मीरा ने रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मीरा राजपूत शादी के बाद से हर साल अनिल कपूर की पत्नी सुनीता के साथ करवा चौथ का सेलिब्रेशन करती हैं.
7.मिनी माथुर और भावना पांडे
करवा चौथ के सेलिब्रेशन के लिए चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे भी अनिल कपूर के घर पहुंची. उनके अलावा निर्देशक कबीर खान की पत्नी मिनी माथुर भी पिंक साड़ी में नजर आईं.