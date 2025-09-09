संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी

Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Sep 09, 2025, 05:10 PM IST
1.संजय कपूर की मौत का कारण
बॉलीवुड अभिनेता करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के पति संजय कपूर (Sunjay Kapur) का इस साल 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. संजय कपूर बड़े बिजनेसमैन थे. वह अपनी पीछे करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर चले गए. जिसको लेकर उनकी मां रानी कपूर, पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर के बीच विवाद चल रहा है.
2.दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
इस मामला में ट्विस्ट तब आया, जब करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा कपूर और कियान कपूर अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गए. बच्चों ने सौतली मां प्रिया कपूर पर जालसाजी का आरोप लगाया है.
3.कब होगी सुनवाई
समायरा और कियान ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत पिता की संपत्ति में हिस्सोदारी को लेकर याचिका डाली है. जिसमें उन्होंने 21 मार्च 2025 की संजय कपूर की वसीयत को संदिग्ध और फर्जी बताया है. इस मामले में 1-2 दिन में सुनवाई हो सकती है.
4.7 हफ्ते बाद सामने आई थी वसीयत
करिश्मा के बच्चों ने दावा किया कि इस वसीयत के बारे में न तो उनके पिता संजय कपूर कभी उल्लेख किया, न उनकी सौतली मां प्रिया कपूर और न किसी अन्य ने इसके बारे में जिक्र किया. उनके निधन के करीब 7 हफ्ते बाद प्रिया कपूर इसको लेकर सामने आ गईं.
5.सौतली मां पर क्या लगाए आरोप?
बच्चों ने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी सौतली मां प्रिया कपूर ने इस वसीयत की कहानी अपने हिसाब से गड़ी है, जिससे पूरी संपत्ति उसके नाम हो जाए. शिकायत में उनके दो सहयोगी दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा का भी उल्लेख किया गया है.