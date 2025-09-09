संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी

1 . संजय कपूर की मौत का कारण

1

बॉलीवुड अभिनेता करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के पति संजय कपूर (Sunjay Kapur) का इस साल 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. संजय कपूर बड़े बिजनेसमैन थे. वह अपनी पीछे करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर चले गए. जिसको लेकर उनकी मां रानी कपूर, पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर के बीच विवाद चल रहा है.