'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट
नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्त
ऐश्वर्या राय के AI जनरेटेड कंटेंट-फोटोज अब मत करिएगा यूज, एक्ट्रेस के पर्सनल राइट पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली पुलिस SHO ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप, अब FIR के लिए कोर्ट पहुंचे
क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग
तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता
आज नहाय-खाय के साथ जितिया व्रत की रस्म शुरू, कल रखा जाएगा निर्जला व्रत, शुभ समय,पूजा विधि और पारण समय जान लें
भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?
High Blood Sugar को कम करने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, इन औषधीय पत्तों का रस पीने से मिलेगा लाभ
एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 12:41 PM IST
1.संपत्ति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया
दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. करिश्मा कपूर और संजय कपूर का साल 2016 में तलाक हो चुका था, लेकिन अब सामने आई वॉट्सऐप चैट्स और दस्तावेज़ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तलाक के बाद भी दोनों के बीच नजदीकियां बनी रहीं.
2.करिश्मा कपूर के बच्चों ने किया केस
करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान ने 9 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर संपत्ति में हिस्सा मांगा है. इसके साथ ही उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर नकली वसीयत तैयार करवाने और जालसाजी के आरोप लगाए.
3.पुर्तगाली नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में जुटे थे संजय
बच्चों ने अदालत में जो वॉट्सऐप चैट्स और दस्तावेज़ जमा किए हैं, उनमें यह सामने आया कि संजय कपूर अपनी पूर्व पत्नी करिश्मा और बच्चों को पुर्तगाली नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में जुटे थे.
4.संजय ने करिश्मा को लिखा था ...
एक चैट में संजय ने करिश्मा को लिखा था कि पुर्तगाल की नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, क्योंकि दोहरी नागरिकता की इजाजत भारत में नहीं है. इससे यह संकेत मिलता है कि करिश्मा खुद भी विदेशी नागरिकता लेने की इच्छुक थीं.
5.संपत्ति विवाद में नया मोड़
अब अदालत संजय और करिश्मा के बीच की इन निजी चैट्स और दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच करेगी. हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को 9 अक्टूबर तक संजय कपूर की पूरी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है. इसके बाद यह भी साफ होगा कि प्रिया कपूर द्वारा दिखाई गई वसीयत असली है या नकली.
6.पहले भी लगे गंभीर आरोप
इससे पहले संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी संजय की कंपनी सोना कॉमस्टार को चिट्ठी लिखते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने बेटे की मौत और विरासत के बंटवारे पर सवाल खड़े किए थे. बता दें कि संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को इंग्लैंड में हार्ट अटैक के कारण हुआ था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.