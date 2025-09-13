FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्‍त

ऐश्वर्या राय के AI जनरेटेड कंटेंट-फोटोज अब मत करिएगा यूज, एक्ट्रेस के पर्सनल राइट पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

दिल्ली पुलिस SHO ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप, अब FIR के लिए कोर्ट पहुंचे

क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

आज नहाय-खाय के साथ जितिया व्रत की रस्म शुरू, कल रखा जाएगा निर्जला व्रत, शुभ समय,पूजा विधि और पारण समय जान लें

भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?

High Blood Sugar को कम करने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, इन औषधीय पत्तों का रस पीने से मिलेगा लाभ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्‍त

नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्‍त

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

First Aid से जुड़ी वो 5 बातें, जिन्हें 100% सच मानते हैं लोग, जानें क्या है इनकी सच्चाई

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

Shardiya Navratri: 9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर क्या तलाक के बाद भी करीब थे. ऐसा संजय कपूर की मौत के बाद 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद के बाद सामने आ रहा है. कोर्ट में संपत्ति की जाली वसीयत को लेकर केस किया है और उस केस में कुछ वॉट्सऐप चैट को सबूत के रूप में में पेश किया गया है.

ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 12:41 PM IST

1.संपत्ति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया

संपत्ति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया
1

दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. करिश्मा कपूर और संजय कपूर का साल 2016 में तलाक हो चुका था, लेकिन अब सामने आई वॉट्सऐप चैट्स और दस्तावेज़ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तलाक के बाद भी दोनों के बीच नजदीकियां बनी रहीं.
 

Advertisement

2.करिश्मा कपूर के बच्चों ने किया केस

करिश्मा कपूर के बच्चों ने किया केस
2

करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान ने 9 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर संपत्ति में हिस्सा मांगा है. इसके साथ ही उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर नकली वसीयत तैयार करवाने और जालसाजी के आरोप लगाए.
 

3.पुर्तगाली नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में जुटे थे संजय

पुर्तगाली नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में जुटे थे संजय
3

बच्चों ने अदालत में जो वॉट्सऐप चैट्स और दस्तावेज़ जमा किए हैं, उनमें यह सामने आया कि संजय कपूर अपनी पूर्व पत्नी करिश्मा और बच्चों को पुर्तगाली नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में जुटे थे.

4.संजय ने करिश्मा को लिखा था ...

संजय ने करिश्मा को लिखा था ...
4

एक चैट में संजय ने करिश्मा को लिखा था कि पुर्तगाल की नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, क्योंकि दोहरी नागरिकता की इजाजत भारत में नहीं है. इससे यह संकेत मिलता है कि करिश्मा खुद भी विदेशी नागरिकता लेने की इच्छुक थीं.
 

TRENDING NOW

5.संपत्ति विवाद में नया मोड़

संपत्ति विवाद में नया मोड़
5

अब अदालत संजय और करिश्मा के बीच की इन निजी चैट्स और दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच करेगी. हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को 9 अक्टूबर तक संजय कपूर की पूरी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है. इसके बाद यह भी साफ होगा कि प्रिया कपूर द्वारा दिखाई गई वसीयत असली है या नकली.
 

6.पहले भी लगे गंभीर आरोप

पहले भी लगे गंभीर आरोप
6

इससे पहले संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी संजय की कंपनी सोना कॉमस्टार को चिट्ठी लिखते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने बेटे की मौत और विरासत के बंटवारे पर सवाल खड़े किए थे. बता दें कि संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को इंग्लैंड में हार्ट अटैक के कारण हुआ था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग
First Aid से जुड़ी वो 5 बातें, जिन्हें 100% सच मानते हैं लोग, जानें क्या है इनकी सच्चाई
तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता
तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता
Shardiya Navratri: 9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक
9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE