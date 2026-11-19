5 . करीना का खास कैप्शन

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करीना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटोज भी पोस्ट की है, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'एक बार एक राजकुमार से मुलाकात हुई, और सच कहूं तो यह मुलाकात बहुत ही शानदार रही. 'हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स' से मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी. हमने हिंदी सिनेमा के प्रति अपने साझा प्रेम और हमारी फिल्में पूरे यूके (UK) के दर्शकों के साथ बने गहरे जुड़ाव पर चर्चा की. यह पल और भी खास इसलिए है क्योंकि हम 'कभी खुशी कभी गम' के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. एक ऐसी फिल्म जिसने यूके के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. कुछ कहानियां सच में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं'. (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)