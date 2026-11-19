एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 19, 2026, 09:14 AM IST
1.करीना-सैफ-करण से हुई प्रिंस विलियम की मुलाकात
मुंबई में बुधवार (18 नवंबर 2026) को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस पहुंचे, जहां पर करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने उनका स्वागत खास अंदाज में किया. बॉलीवुड गानों पर डांस परफॉर्मेंस रखी गई. मुलाकात के दौरान करीना बेहद एलिगेंट और रॉयल अंदाज में नजर आईं. (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)
2.करीना के ब्रोच ने खींचा सबका ध्यान
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने आइवरी रंग का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर और फ्लोइंग प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी. उनके पूरे आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान एक छोटे से ब्रोच ने खींचा. ब्रोच के लुक की बात करें तो एमराल्ड और डायमंड से स्टाइल किया हुआ है. नूर ज्वेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इसमें एक बेहद खूबसूरत 'सिमुलेटेड एमराल्ड' लगा हुआ है. (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)
3.क्या है इस खास ब्रोच की कीमत
नूर ज्वेल्स की वेबसाइट के मुताबिक, इस छोटे से ब्रोच की कीमत 74,400 रुपये बताई जा रही है. ये देखने में पंख के आकार का नजर आता है. यही छोटी सी एक्सेसरी उनके आइवरी ब्लेजर को और भी खास बना रही है. किसी भी आउटफिट को स्टाइलिश बनाने के लिए हमेशा हैवी ज्वेलरी की जरूरत नहीं होती.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)
4.मिनिमल एक्सेसरीज में भी दिखा करीना का क्लासी अंदाज
करीना ने मैचिंग आउटफिट के साथ व्हाइट नेल पेंट लगाई है. बालों को सेंटर-पार्टिंग किया और उन्हें क्राउन के चारों ओर बांध लिया. मेकअप को बेस मैट रखा और पिंक ब्लश, सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक और न्यूड आईशैडो से लुक को सिंपल रखा है. विंग्ड आईलाइनर उनकी आंखों को खूबसूरत बना रही है. (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)
5.करीना का खास कैप्शन
करीना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटोज भी पोस्ट की है, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'एक बार एक राजकुमार से मुलाकात हुई, और सच कहूं तो यह मुलाकात बहुत ही शानदार रही. 'हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स' से मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी. हमने हिंदी सिनेमा के प्रति अपने साझा प्रेम और हमारी फिल्में पूरे यूके (UK) के दर्शकों के साथ बने गहरे जुड़ाव पर चर्चा की. यह पल और भी खास इसलिए है क्योंकि हम 'कभी खुशी कभी गम' के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. एक ऐसी फिल्म जिसने यूके के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. कुछ कहानियां सच में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं'. (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)