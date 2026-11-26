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Ritika | Nov 26, 2026, 08:50 AM IST
1.सैफ अली खान और करिश्मा कपूर का डांस वीडियो
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने फिल्म 'हम साथ साथ हैं' से जुड़ी कुछ पुरानी यादों को शेयर किया है. बुधवार (25 नवंबर) को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सैफ अली खान और करिश्मा कपूर का डांस वीडियो शेयर किया. फिल्म में सैफ ने विनोद और करिश्मा ने सपना का किरदार निभाया था.
2.करीना ने वीडियों शेयर कर लिखा प्यारा नोट
एक्ट्रेस ने वीडियों शेयर कर लिखा है, 'आज सुबह उठते ही यह वीडियो देखा. कौन जानता था कि सैफू अपनी होने वाली साली के साथ डांस करेंगे. मुझे यह बहुत पसंद आया. मुझे सूरज जी की फिल्में भी बहुत पसंद हैं. 'ये प्रेम मोल लिया' का इंतजार है. मैं इसे थिएटर में देखने जाऊंगी'.
3.'हम साथ साथ हैं' 5 नवंबर 1999 को हुई थी रिलीज
हम साथ-साथ के फिल्म का गाना (सुनोजी दुल्हन एक बात सुनोजी) तब आता जब मोहनीश बहल और तब्बू शादी करके घर में आते हैं.जहां पर सैफ-करिश्मा के साथ बाकी स्टारकास्ट नीलम कोठारी और महेश ठाकुर भी शामिल हैं. सैफ और करिश्मा की रोमांटिक जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद भी किया था. फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये फिल्म 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही थी.
4.फिल्म के स्टारकास्ट
फिल्म में सैफ-करिश्मा के साथ सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल और आलोक नाथ समेत कई कलाकार ने भी अहम भूमिका निभाई है. इस फैमली फिल्म को लोग आज तक भी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.
5.सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म
फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शारवरी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.