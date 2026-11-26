3 . 'हम साथ साथ हैं' 5 नवंबर 1999 को हुई थी रिलीज

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हम साथ-साथ के फिल्म का गाना (सुनोजी दुल्हन एक बात सुनोजी) तब आता जब मोहनीश बहल और तब्बू शादी करके घर में आते हैं.जहां पर सैफ-करिश्मा के साथ बाकी स्टारकास्ट नीलम कोठारी और महेश ठाकुर भी शामिल हैं. सैफ और करिश्मा की रोमांटिक जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद भी किया था. फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये फिल्म 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही थी.