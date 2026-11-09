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दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

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दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

Kareena Kapoor Khan Kaftan Look: करीना कपूर ने इस दिवाली लहंगा और साड़ी छोड़कर डिजाइनर कफ्तान पहना था. मैचिंग पगड़ी पर सजी कलगी ने सबका ध्यान खींचा.

Ritika | Nov 09, 2026, 08:26 PM IST

1.करीना कपूर खान की दिवाली फोटोज 

करीना कपूर खान की दिवाली फोटोज 
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी कातिलाना अदाओं और फैशन सेंस से हर बार लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. इस बार दिवाली के मौके पर करीना ने सूट-साड़ी को छोड़कर सबसे हटकर कफ्तान और पगड़ी पहना. उनका ये अंदाज किसी शाही बेगम से कम नहीं लग रहा था. सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते ही लोगों ने जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया.  (Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan) 

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2.खूबसूरत कफ्तान में छाईं करीना

खूबसूरत कफ्तान में छाईं करीना
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करीना कपूर ने सोमवार 9 नवंबर 2026 को अपने सोशल मीडिया पर दिवाली की फोटोज शेयर की. फोटोज में वो बेज रंग के खूबसूरत कफ्तान, सिर पर सजी पगड़ी, गले में बेशकीमती नेकलेस में दिखाई दीं. कफ्तान पर असली चांदी से की गई कारीगरी इसको रॉयल बना रही थी. पूरे कफ्तान पर छोटे-छोटे चमकदार एम्बेलिशमेंट लगाए गए थे, जो रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan) 

3.चमचमाती कलगी ने खींचा ध्यान

चमचमाती कलगी ने खींचा ध्यान
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करीना कपूर का ये नवाबी स्वैग दिखने में एकदम क्लासी नजर आया. फेस्टिव फैशन में हमेशा भारी-भरकम कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता है ये करीना ने अपनी फोटोज से साफ दिखा दिया. करीना ने इसके साथ मैंचिग की पगड़ी पहनी है. जिस पर चमचमाती कलगी लगी है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan) 

4.कलगी क्यों है खास?

कलगी क्यों है खास?
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पटौदी खानदान में इस कलगी का खास महत्व है. सैफ अली खान ने ये कलगी अपनी शादी में भी पहनी थी. फैशन क्रिटिक डाइट सब्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर बताया कि ये कलगी करीब 200 साल पुरानी है. ये कई दशक पहले भोपाल के नवाब ने भी पहनी थी. इसके साथ ही भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना पहना है, जिस पर 'आयत-उल-कुर्सी' खुदी हुई है. यह कलगी तीन पंखों जैसी आकृति में बनी हुई है, जिस पर हीरे और मोतियों की खूबसूरत सजावट है.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan) 

TRENDING NOW

5.करीना का मेकअप

करीना का मेकअप
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करीना ने बालों को खुला रखा है. एमरल्ड नेकलेस और लेयर्ड ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है. आंखों पर स्मोकी मेकअप किया हुआ है. हैवी मेकअप करने के बजाय सिंपल रखा है. उनके लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया हुआ है. उनका यह बेगम वाला अंदाज दिवाली फैशन के लिए एक अलग इंस्पिरेशन भी है.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan) 

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