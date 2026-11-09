दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

4 . कलगी क्यों है खास?

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पटौदी खानदान में इस कलगी का खास महत्व है. सैफ अली खान ने ये कलगी अपनी शादी में भी पहनी थी. फैशन क्रिटिक डाइट सब्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर बताया कि ये कलगी करीब 200 साल पुरानी है. ये कई दशक पहले भोपाल के नवाब ने भी पहनी थी. इसके साथ ही भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना पहना है, जिस पर 'आयत-उल-कुर्सी' खुदी हुई है. यह कलगी तीन पंखों जैसी आकृति में बनी हुई है, जिस पर हीरे और मोतियों की खूबसूरत सजावट है.(Image Credit: instagram/ kareenakapoorkhan)