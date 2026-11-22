2 . कैसी है फिल्म के टीजर की शुरुआत?

2

फिल्म के टीजर की शुरुआत एक मां और उसके बच्चे से होती है, जो बच्चे को सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाती है, जो श्री कृष्ण और कालिया की स्टोरी होती है. टीजर में एक खौफनाक जीव की झलक भी दिखाई गई है, जो कुत्ते पर हमला करता है. यह फिल्म एक डरावनी दुनिया का संकेत देता है. मेकर्स ने इस जीव और फिल्म की पूरी कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है. करण ने कैप्शन में लिखा है- श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया, हम इंसानों ने इसे वापस ले आए. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)