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Ritika | Nov 22, 2026, 02:17 PM IST
1.करण जौहर ने रिलीज किया 'कालिया' का टीजर
फिल्ममेकर करण जौहर ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के जन्मदिन 22 नवंबर को उनकी मॉन्स्टर थ्रिलर फिल्म 'कालिया' का टीजर रिलीज कर दिया है. यह फिल्म काफी ज्यादा अलग होने वाली है जिसमें भारतीय पौराणिक मान्यताओं और मॉन्स्टर थ्रिलर के रोमांच को एक साथ दिखाया जाएगा. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)
2.कैसी है फिल्म के टीजर की शुरुआत?
फिल्म के टीजर की शुरुआत एक मां और उसके बच्चे से होती है, जो बच्चे को सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाती है, जो श्री कृष्ण और कालिया की स्टोरी होती है. टीजर में एक खौफनाक जीव की झलक भी दिखाई गई है, जो कुत्ते पर हमला करता है. यह फिल्म एक डरावनी दुनिया का संकेत देता है. मेकर्स ने इस जीव और फिल्म की पूरी कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है. करण ने कैप्शन में लिखा है- श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया, हम इंसानों ने इसे वापस ले आए. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)
3.सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'कालिया' का टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को दिलचस्प बताया, तो कुछ ने टीजर के विजुअल्स को बेकार बताया. एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा-'मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा'.वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा-'फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है'. एक और यूजर ने लिखा- ये टीजर है या ब्लैक स्क्रीन? (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)
4.फैंस को है फिल्म का इंतजार'
कार्तिक आर्यन की यह फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली है. फैंस को अब इसके और अपडेट आने का इंतजार है. इस प्रोजेक्ट के निर्देशक संदीप मोदी है. संदीप मोदी को वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)
5.कार्तिक की फिल्में
कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में कई फिल्मों में अलग-अलग किरदारों से फैंस के दिलों पर राज किया है. 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्मों से उन्हें पहचान मिली. 'भूल भुलैया 2' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों में भी लोगों ने उनको काफी पसंद किया था. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)
6.इस फिल्म से अलग पहचान बनाएंगे कार्तिक
कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में उनका किरदार कैसा होने वाला है क्योंकि यह उनके करियर की एक अलग तरह की फिल्म होने वाली है. अब एक्टर मॉन्स्टर थ्रिलर की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. (Image Credit: instagram/ kartikaaryan)