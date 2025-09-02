एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी
कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला
दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत
Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!
'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद
Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे की बड़ी जीत, सरकार ने मानी सभी शर्तें, मराठा समाज को मिलेगा 'कुनबी' का दर्जा
इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई
क्या बला हैं Labubu Dolls? जानें क्यों दुनिया हो रही है इन क्यूट मॉन्स्टर्स की दीवानी?
Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा
यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 20,000 तक सैलरी, PF-ESIC समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Sep 02, 2025, 08:28 PM IST
1.Ranya Rao
कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ा एक्शन लिया है. डीआरआई ने सोना तस्करी के मामले में रान्या पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. DRI के अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में एक्ट्रेस को 2,500 पन्नों का नोटिस सौंपा है.
2.14.8 KG सोने के साथ हुई थीं गिरफ्तार
एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोना (Gold) के साथ पकड़ा था. इस सोने को वह दुबई से लेकर आई थी. गोल्ड स्मगलिंग के मामले में पुलिस ने रान्या को जेल में डाल दिया था. तब से ही वो बेंगलुरू के सेंट्रल जेल में बंद हैं.
3.तीन लोगों पर लगा 50 करोड़ का जुर्माना
DRI ने इस केस में सिर्फ रान्या राव पर ही नहीं, बल्कि तीन अन्य आरोपियों पर भी 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ये तीनों लोग भी तान्या के साथ गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े हुए थे.
4.दुबई से लाती थी गोल्ड
राजस्व खुफिया निदेशालय को जांच में पता चला है कि यह ग्रुप लंबे समय से दुबई से बेंगलुरु रूट पर सोने की तस्करी में सक्रिय था. यह मामला सुर्खियों में तब आया जब एक्ट्रेस रान्या राव गोल्ड के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ी गईं.
5.IPS की बेटी हैं रान्या राव
रान्या राव सीनियर IPS के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है. रामचंद्र राव कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रान्या ने इसी साल पब और माइक्रोब्रूवरी डिजाइन करने वाले मशहूर आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से शादी की थी.
6.कितनी पढ़ी-लिखी हैं रान्या राव
रान्या राव का जन्म 28 मई, 1993 को चिक्कमगलुरु, कर्नाटक में हुआ था. रान्या की स्कूली पढ़ाई कोडागु में हुई. इसके बाद बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. एक रिपोर्ट के अनुसार, रान्या ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी नहीं की और बीच में पढ़ाई छोड़कर मुंबई में एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया.
7.2014 में इस फिल्म से किया डेब्यू
रान्या ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की. इसके बाद विज्ञापनों में काम किया. इसके बाद साल 2014 से कन्नड़ फिल्म 'माणिक्य' बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया. साल 2016 में 'वाघा' और 2017 में 'पटकी' में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया. इन फिल्मों के बाद उनका नाम साउथ इंडस्ट्री की टॉप हिरोइनों में गिना जाने लगा.