ब्रेकिंग न्यूज़

ZEE NEWS से बोले अभिनेता राजपाल यादव, मेरे इरादे लोहे की तरह मजबूत-राजपाल यादव, चाहने वालों ने खूब समर्थन किया-राजपाल यादव, HC में मामला, टिप्पणी नहीं- राजपाल यादव, तिहाड़ से निकलकर प्रार्थना की-राजपाल यादव, मैं चिंतन के लिए जेल गया- राजपाल यादव, बिना देखे दस्तखत नहीं करना चाहिए-राजपाल

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, पीएम को कहा थैंक यू

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

67 साल के इतिहास में पहली बार Ranji Trophy के फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने दिया बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एपस्टीन फाइल्स के बाद इस केस की चर्चा तेज हो गई है. इसे गहराई से समझने के लिए 'फिल्थी रिच' और 'स्कूप' जैसे 5 शोज ओटीटी पर उपलब्ध हैं.

Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 03:16 PM IST

1.Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Jeffrey Epstein: Filthy Rich
1

यह 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो शुरू से अंत तक एपस्टीन के 'सेक्स ट्रैफिकिंग' साम्राज्य को दिखाती है. इसमें पीड़ितों के सीधे बयान शामिल हैं, जो इस केस की गंभीरता को बयां करते हैं.
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स इंडिया

2.Jeffrey Epstein Files related fact based movies

Jeffrey Epstein Files related fact based movies
2

जेफ्री एपस्टीन का मामला केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग की एक खौफनाक कहानी है. जनवरी 2026 में जारी की गई 30 लाख पन्नों की फाइलों ने कई प्रभावशाली हस्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आप निम्नलिखित शोज देख सकते हैं. ये शोज न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज के उस अंधेरे पक्ष से रूबरू कराते हैं, जहां रसूख की आड़ में भयानक अपराध छिपे होते हैं. किसी भी अफवाह पर यकीन करने के बजाय इन तथ्य-आधारित रिपोर्ट्स को देखना बेहतर विकल्प है.
जेफ्री एपस्टीन केस की हालिया फाइल्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. रसूख, पैसे और अपराध के इस काले जाल को समझने के लिए यहां 5 बेहतरीन शोज और फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जिसे देख कर आप एपस्टीन फाइल्स के बारे में जान सकते हैं. 

3.Secrets of Prince Andrew

Secrets of Prince Andrew
3

अगर आप सिर्फ तथ्यों और कोर्ट में पेश किए गए ईमेल्स या फाइलों में रुचि रखते हैं, तो यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है. यह केस के लीगल पहलुओं पर रोशनी डालती है.
प्लेटफॉर्म: एप्पल टीवी/यूट्यूब

4.A very Royal Scandal Movies

A very Royal Scandal Movies
4

यह एक मिनी-सीरीज है जो एपस्टीन और प्रिंस एंड्रयू के संबंधों को फिल्मी ड्रामे के साथ पेश करती है. इसमें एक्टिंग और पटकथा इतनी जबरदस्त है कि यह आपको अंत तक बांधे रखेगी.
प्लेटफॉर्म: अमेज़न प्राइम वीडियो

    5.Scoop film

    Scoop film
    5

    यह फिल्म बीबीसी की उन महिला पत्रकारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का ऐतिहासिक इंटरव्यू लिया था. यह फिल्म पत्रकारिता के साहस और पावरफुल लोगों की जवाबदेही को दर्शाती है.
    प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

    6.The Prince and the Epstein Scandal

    The Prince and the Epstein Scandal
    6

    यह असली 'न्यूजनाइट' इंटरव्यू की रिपोर्टिंग पर आधारित है. इसमें उन 'फ्लाइट लॉग्स' और तस्वीरों का जिक्र है जिनके कारण दुनिया की कई हस्तियां जांच के घेरे में आईं.

    प्लेटफॉर्म: बीबीसी/यूट्यूब
    

