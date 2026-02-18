Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 03:16 PM IST
1.Jeffrey Epstein: Filthy Rich
यह 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो शुरू से अंत तक एपस्टीन के 'सेक्स ट्रैफिकिंग' साम्राज्य को दिखाती है. इसमें पीड़ितों के सीधे बयान शामिल हैं, जो इस केस की गंभीरता को बयां करते हैं.
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स इंडिया
2.Jeffrey Epstein Files related fact based movies
जेफ्री एपस्टीन का मामला केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग की एक खौफनाक कहानी है. जनवरी 2026 में जारी की गई 30 लाख पन्नों की फाइलों ने कई प्रभावशाली हस्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आप निम्नलिखित शोज देख सकते हैं. ये शोज न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज के उस अंधेरे पक्ष से रूबरू कराते हैं, जहां रसूख की आड़ में भयानक अपराध छिपे होते हैं. किसी भी अफवाह पर यकीन करने के बजाय इन तथ्य-आधारित रिपोर्ट्स को देखना बेहतर विकल्प है.
जेफ्री एपस्टीन केस की हालिया फाइल्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. रसूख, पैसे और अपराध के इस काले जाल को समझने के लिए यहां 5 बेहतरीन शोज और फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जिसे देख कर आप एपस्टीन फाइल्स के बारे में जान सकते हैं.
3.Secrets of Prince Andrew
अगर आप सिर्फ तथ्यों और कोर्ट में पेश किए गए ईमेल्स या फाइलों में रुचि रखते हैं, तो यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है. यह केस के लीगल पहलुओं पर रोशनी डालती है.
प्लेटफॉर्म: एप्पल टीवी/यूट्यूब
4.A very Royal Scandal Movies
यह एक मिनी-सीरीज है जो एपस्टीन और प्रिंस एंड्रयू के संबंधों को फिल्मी ड्रामे के साथ पेश करती है. इसमें एक्टिंग और पटकथा इतनी जबरदस्त है कि यह आपको अंत तक बांधे रखेगी.
प्लेटफॉर्म: अमेज़न प्राइम वीडियो
5.Scoop film
यह फिल्म बीबीसी की उन महिला पत्रकारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का ऐतिहासिक इंटरव्यू लिया था. यह फिल्म पत्रकारिता के साहस और पावरफुल लोगों की जवाबदेही को दर्शाती है.
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
6.The Prince and the Epstein Scandal
यह असली 'न्यूजनाइट' इंटरव्यू की रिपोर्टिंग पर आधारित है. इसमें उन 'फ्लाइट लॉग्स' और तस्वीरों का जिक्र है जिनके कारण दुनिया की कई हस्तियां जांच के घेरे में आईं.
प्लेटफॉर्म: बीबीसी/यूट्यूब
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से