Jaya Bachchan या रेखा नहीं, Amitabh Bachchan को इस बोल्ड हसीना से हुई थी पहली मोहब्ब्त? मिलने की तड़प में छोड़ दिया था घर

3 . मुंबई का सफर और छिपकर मिलना

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जब अमिताभ अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आए, तब भी उस हसीना के साथ बिग बी का रिश्ता कायम रहा. शुरुआती दिनों में वे जुहू के एक बंगले में रहते थे, जहां वह अक्सर उनसे मिलने आती थीं. अपनी मां से इस रिश्ते को छिपाने के लिए अमिताभ काफी फिक्रमंद रहते थे. इसी डर की वजह से उन्होंने अपना ठिकाना बदलने का फैसला किया और अपने दोस्त अनवर अली (महमूद के भाई) की मदद से एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए.