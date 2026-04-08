Jaya Bachchan या रेखा नहीं, Amitabh Bachchan को इस बोल्ड हसीना से हुई थी पहली मोहब्ब्त? मिलने की तड़प में छोड़ दिया था घर

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Pragya Bharti | Apr 08, 2026, 03:51 PM IST
1.Amitabh Bachchan First Love
बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी का जिक्र होते ही अक्सर जया बच्चन और रेखा का नाम जुबां पर आता है. लेकिन महानायक के जीवन का एक ऐसा पन्ना भी है, जो उनकी शोहरत से पहले लिखा गया था. यह कहानी तब की है जब वे एक साधारण नौकरीपेशा इंसान थे और उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था.
2.कोलकाता में हुई थी पहली मुलाकात
इतिहासकार हनीफ ज्वेरी के अनुसार, अमिताभ बच्चन की पहली मोहब्बत की शुरुआत कोलकाता में हुई थी. उस वक्त वे एक प्राइवेट कंपनी में लगभग 250-300 रुपये की सैलरी पर नौकरी करते थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात एक हसीना से हुई थी, जो ब्रिटिश एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर कार्यरत थीं. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे एक-दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए.
3.मुंबई का सफर और छिपकर मिलना
जब अमिताभ अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आए, तब भी उस हसीना के साथ बिग बी का रिश्ता कायम रहा. शुरुआती दिनों में वे जुहू के एक बंगले में रहते थे, जहां वह अक्सर उनसे मिलने आती थीं. अपनी मां से इस रिश्ते को छिपाने के लिए अमिताभ काफी फिक्रमंद रहते थे. इसी डर की वजह से उन्होंने अपना ठिकाना बदलने का फैसला किया और अपने दोस्त अनवर अली (महमूद के भाई) की मदद से एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए.
4.आखिर क्या रही जुदाई की वजह?
अमिताभ और माया का प्यार परवान तो चढ़ा, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जमीन-आसमान का अंतर था. जहां अमिताभ बेहद शर्मीले स्वभाव के थे, वहीं उनकी पहली मोहब्बत काफी बोल्ड और बिंदास थीं. इस हसीना का मजाकिया अंदाज अक्सर अमिताभ और उनके दोस्तों (जलाल आगा और अनवर अली) को असहज कर देता था. फिर धीरे-धीरे अमिताभ को यह अहसास होने लगा कि माया उनके पारंपरिक परिवार में शायद फिट नहीं हो पाएंगी.
5. फिर अधूरा रह गया प्यार
दोस्तों की सलाह और स्वभाव में बड़े बदलावों को देखते हुए अमिताभ ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया. 'एंग्री यंग मैन' बनने से पहले का यह ब्रेकअप उनके लिए काफी भावुक कर देने वाला था. इसके बाद उनकी जिंदगी में जया बच्चन की एंट्री हुई और बॉलीवुड को उसकी सबसे सफल जोड़ी मिली.
6.Amitabh Bachchan की पहली मोहब्ब्त कौन थी?
अमिताभ बच्चन की पहली मोहब्बत की शुरुआत कोलकाता की माया नाम की एक युवती से हुई थी. वह ब्रिटिश एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर कार्यरत थीं. उस वक्त वे एक प्राइवेट कंपनी में लगभग 250-300 रुपये की सैलरी पर नौकरी करते थे.
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7.गोलमाल (1979)
ऋषिकेश मुखर्जी की इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म के एक गाने 'एक दिन सपने में देखा सपना...' में अमिताभ बच्चन और रेखा ने कैमियो किया था. महज 45 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 1.6 करोड़ का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था. बिग बी की मौजूदगी ने इस साफ-सुथरी कॉमेडी फिल्म में चार चांद लगा दिए थे.