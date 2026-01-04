Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..

2 . जय भानुशाली और माही विज की कैसे हुई थी पहली मुलाकात?

2

जय और माही की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही. दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी. जय को पहली ही नजर में माही से प्यार हो गया था, लेकिन माही को अपना बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. लगभग एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 2011 में शादी करने का फैसला किया.