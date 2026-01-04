FacebookTwitterYoutubeInstagram
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Love Story: मशहूर टीवी जोड़ी जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद तलाक का फैसला किया है. किसी पार्टी से शुरू हुई थी उनकी फिल्मी लव स्टोरी अब खत्म हो गई है.

Pragya Bharti | Jan 04, 2026, 03:46 PM IST

1.Jay Bhanushali-Mahhi Vij Love Story

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Love Story
1

टेलीविजन जगत के सबसे चहेते कपल्स में शुमार जय भानुशाली और माही विज ने आधिकारिक तौर पर अपने अलग होने की घोषणा कर दी है. 14 साल के लंबे वैवाहिक जीवन के बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का रास्ता चुना है. इस खबर ने उनके प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

2.जय भानुशाली और माही विज की कैसे हुई थी पहली मुलाकात?

जय भानुशाली और माही विज की कैसे हुई थी पहली मुलाकात?
2

जय और माही की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही. दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी. जय को पहली ही नजर में माही से प्यार हो गया था, लेकिन माही को अपना बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. लगभग एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 2011 में शादी करने का फैसला किया.

3.फिर किया था 'सीक्रेट वेडिंग' कर दिया था सरप्राइज

फिर किया था 'सीक्रेट वेडिंग' कर दिया था सरप्राइज
3

दिलचस्प बात यह है कि इस जोड़ी ने साल 2011 में बहुत ही सादगी से 'सीक्रेट वेडिंग' की थी. काफी समय तक किसी को उनकी शादी की खबर नहीं थी. बाद में जब माही एक इवेंट में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचीं, तब जाकर उनकी शादी का खुलासा हुआ. साल 2014 में उन्होंने लास वेगास में दोबारा धूमधाम से ईसाई रीति-रिवाज से शादी की थी.

4.जय भानुशाली और माही विज क्यों हुए अलग?

जय भानुशाली और माही विज क्यों हुए अलग?
4

4 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक साझा बयान जारी करते हुए दोनों ने कहा कि वे मानसिक शांति और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अलग हो रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई 'विलेन' नहीं है और यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है.

5.बेटी तारा की परवरिश कैसे करेंगे?

बेटी तारा की परवरिश कैसे करेंगे?
5

तलाक के बाद भी जय और माही अपनी 6 साल की बेटी तारा और गोद लिए हुए बच्चों यानी खुशी और राजवीर की जिम्मेदारी साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि वे हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे और बच्चों के लिए एक साथ खड़े रहेंगे.

6.नच बलिये 5 में रहे थे विनर

नच बलिये 5 में रहे थे विनर
6

जय और माही की जोड़ी को 'नच बलिये 5' की जीत और सोशल मीडिया पर उनकी प्यारी नोकझोंक के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. उनके इस फैसले ने साबित कर दिया है कि कभी-कभी शांति के लिए अलग होना ही बेहतर रास्ता होता है.

 

7.माही-जय के अलग होने से फैंस की प्रतिक्रिया

माही-जय के अलग होने से फैंस की प्रतिक्रिया
7

टीवी के इस 'पावर कपल' के अलग होने की खबर ने प्रशंसकों को दुखी कर दिया है, लेकिन उनके गरिमापूर्ण तरीके से अलग होने के फैसले की लोग सराहना भी कर रहे हैं.

