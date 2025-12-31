January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 31, 2025, 03:44 PM IST
1.Haq Movie
यामी गौतम और इमरान हाशमी अभिनीत यह कोर्टरूम ड्रामा 'शाह बानो केस' से प्रेरित है. यह फिल्म 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
2.Stranger Things 5 OTT Release Date
हॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रिय वेब सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5 के फाइनल एपिसोड और वॉल्यूम की रिलीज का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है. 1 जनवरी से आप इस साइंस-फिक्शन सीरीज के आखिरी एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3.de de pyar de 2 movie release 2026
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की यह रोमांटिक कॉमेडी 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
4.Freedon at midnight season 2 movie release 2026
भारत के विभाजन के बाद की उथल-पुथल को दिखाती यह सीरीज 9 जनवरी को सोनी लिव पर रिलीज होगी.
5.Mastii 4 movie release 2026
एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यह फिल्म 16 जनवरी को ZEE5 पर दस्तक देगी.
6.120 bahadur movie release 2026
फरहान अख्तर की यह वॉर फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की वीरता को दिखाती है. यह 16 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर आ सकती है.
7.Bollywood film based on real story in 2025
बॉलीवुड के लिए साल 2025 वास्तविकता के नाम रहा. इस साल निर्देशकों ने इतिहास के पन्नों, युद्ध के मैदानों और सामाजिक संघर्षों से ऐसी कहानियां चुनीं, जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया बल्कि कई नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए. आइए जानते हैं धुरंधर के अलावा इस साल की उन प्रमुख फिल्मों के बारे में जिन्होंने सच्चाई को सिनेमाई पर्दे पर उतारा...
8.Taskari movie release 2026
इमरान हाशमी स्टारर यह क्राइम-थ्रिलर सीरीज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पृष्ठभूमि पर बनी है. तेज रफ्तार कहानी और सस्पेंस से भरपूर यह सीरीज एक ऐसी दुनिया की झलक देती है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को आने वाली है.
