नया साल सकारात्मक बदलाव का प्रतीक- राष्ट्रपति | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की शुभकामनाएं कहा- 'ईश्वर करे 2026 सभी के जीवन में शांति, खुशी लेकर आए' | यूपी पुलिस में सिपाही के लिए 32,679 पदों पर निकली भर्तियां, 30 जनवरी 2026 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

अगर व्हाट्सएप पर आए Happy New Year 2026 का मैसेज तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

BJP विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को कहा गद्दार, बॉलीवुड के 'बादशाह' को लेकर देवकी नंदन ठाकुर के भी बिगड़े बोल

CBSE ने GD Goenka School और Neerja Modi School की मान्यता की रद्द, जानें स्कूल चलाने के लिए किन नियमों का पालन जरूरी

कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!

January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

एंटरटेनमेंट

January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

January OTT Release: जनवरी 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का धमाका होगा. 'हक', 'धुरंधर' और '120 बहादुर' जैसी बड़ी फिल्मों के साथ 'मास्टरशेफ इंडिया' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के नए सीजन दस्तक देंगे.

Pragya Bharti | Dec 31, 2025, 03:44 PM IST

1.Haq Movie

Haq Movie
1

यामी गौतम और इमरान हाशमी अभिनीत यह कोर्टरूम ड्रामा 'शाह बानो केस' से प्रेरित है. यह फिल्म 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

2.Stranger Things 5 OTT Release Date

Stranger Things 5 OTT Release Date
2

हॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रिय वेब सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5 के फाइनल एपिसोड और वॉल्यूम की रिलीज का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है. 1 जनवरी से आप इस साइंस-फिक्शन सीरीज के आखिरी एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

3.de de pyar de 2 movie release 2026

de de pyar de 2 movie release 2026
3

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की यह रोमांटिक कॉमेडी 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

4.Freedon at midnight season 2 movie release 2026

Freedon at midnight season 2 movie release 2026
4

भारत के विभाजन के बाद की उथल-पुथल को दिखाती यह सीरीज 9 जनवरी को सोनी लिव पर रिलीज होगी.

5.Mastii 4 movie release 2026

Mastii 4 movie release 2026
5

एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यह फिल्म 16 जनवरी को ZEE5 पर दस्तक देगी.

6.120 bahadur movie release 2026

120 bahadur movie release 2026
6

फरहान अख्तर की यह वॉर फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की वीरता को दिखाती है. यह 16 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर आ सकती है.

7.Bollywood film based on real story in 2025

Bollywood film based on real story in 2025
7

बॉलीवुड के लिए साल 2025 वास्तविकता के नाम रहा. इस साल निर्देशकों ने इतिहास के पन्नों, युद्ध के मैदानों और सामाजिक संघर्षों से ऐसी कहानियां चुनीं, जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया बल्कि कई नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए. आइए जानते हैं धुरंधर के अलावा इस साल की उन प्रमुख फिल्मों के बारे में जिन्होंने सच्चाई को सिनेमाई पर्दे पर उतारा...

8.Taskari movie release 2026

Taskari movie release 2026
8

इमरान हाशमी स्टारर यह क्राइम-थ्रिलर सीरीज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पृष्ठभूमि पर बनी है. तेज रफ्तार कहानी और सस्पेंस से भरपूर यह सीरीज एक ऐसी दुनिया की झलक देती है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को आने वाली है.

