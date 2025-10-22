FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा

'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार

​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

Rashifal 23 October 2025: इन राशि के जातक आज पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?

36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा

Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा

'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार

'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार

Rashifal 23 October 2025: इन राशि के जातक आज पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 23 October 2025: इन राशि के जातक आज पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

Jackie Shroff Farmhouse: जैकी श्रॉफ ने अपने करियर में काफी संघर्ष किया. लेकिन हार उन्होंने कभी हार नहीं मानी. शायद इसी का नतीजा है कि 'जग्गू दादा' के पास गाड़ी, बंगला, लग्जरी फार्महाउस और शोहरत सबकुछ है.

रईश खान | Oct 22, 2025, 11:12 PM IST

1.जैकी श्रॉफ के फार्महाउस पर लग्जरी सुविधाएं

जैकी श्रॉफ के फार्महाउस पर लग्जरी सुविधाएं
1

जैकी श्रॉफ का फार्महाउस सलमान खान के पनवेल फार्महाउस भी बड़ा है. जिसमें स्वीमिंग पूल, जकूजी, किचन सहित सभी चीजें मौजूद है. उनके फार्महाउस देखकर कोई कह नहीं सकता है कि किसी फाइव स्टार होटल से कम है.

Advertisement

2.फराह खान ने दिखाया आलिशान नजारा

फराह खान ने दिखाया आलिशान नजारा
2

'जग्गू दादा' के फार्महाउस पर हाल ही में मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान गई थीं. जिन्होंने अपने यूट्यूब पर जैकी श्रॉफ के फार्महाउस का आलिशान नजारा दिखाया है. (Photo Credit:@FarahKhanK‬)

3.ऑर्गेनिक खेती करते हैं जग्गू दादा

ऑर्गेनिक खेती करते हैं जग्गू दादा
3

जैकी के फार्महाउस में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है. जिसपर गार्डन में उगाई गई सब्जियां पकाते हैं. वह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हैं. जग्गू दादा ने अपने फार्म हाउस में काफी तरह की फल और सब्जियां उगा रखी हैं. (Photo Credit:@FarahKhanK‬)

4.लग्जरी स्वीमिंग पूल

लग्जरी स्वीमिंग पूल
4

फार्म हाउस में टेनिस कोट से लेकर स्वीमिंग पूल तक सब सुविधाएं मौजूद हैं. एक अखाड़ा-टाइप जिम और एम्फीथिएटर भी है. जग्गू दादा का फार्महाउस हराभरा है. जिसमें 700 से पेड़ लगे हैं. (Photo Credit:@FarahKhanK‬)

TRENDING NOW

5.44,000 वर्ग फीट बड़ा फार्महाउस

44,000 वर्ग फीट बड़ा फार्महाउस
5

जैकी श्रॉफ का यह फार्महाउस मुंबई-पुणे के बीच स्थित है, जो लगभग 44,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है. उन्होंने इस फार्महाउस को अपनी पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर खरीदा था. (Photo Credit:@FarahKhanK‬)

6.जैकी श्रॉफ के फार्महाउस की कितनी है कीमत?

जैकी श्रॉफ के फार्महाउस की कितनी है कीमत?
6

जैकी के फार्महाउस पर बड़े-बड़े अभिनेता और अभिनत्री हरियाली का मजा लेने आते हैं. अभिनेता के इस फार्महाउस की कीमत के बारे में सार्वजनिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपये में कीमत बताई जाती है. (Photo Credit:@FarahKhanK‬)

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE