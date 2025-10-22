​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Oct 22, 2025, 11:12 PM IST
1.जैकी श्रॉफ के फार्महाउस पर लग्जरी सुविधाएं
जैकी श्रॉफ का फार्महाउस सलमान खान के पनवेल फार्महाउस भी बड़ा है. जिसमें स्वीमिंग पूल, जकूजी, किचन सहित सभी चीजें मौजूद है. उनके फार्महाउस देखकर कोई कह नहीं सकता है कि किसी फाइव स्टार होटल से कम है.
2.फराह खान ने दिखाया आलिशान नजारा
'जग्गू दादा' के फार्महाउस पर हाल ही में मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान गई थीं. जिन्होंने अपने यूट्यूब पर जैकी श्रॉफ के फार्महाउस का आलिशान नजारा दिखाया है. (Photo Credit:@FarahKhanK)
3.ऑर्गेनिक खेती करते हैं जग्गू दादा
जैकी के फार्महाउस में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है. जिसपर गार्डन में उगाई गई सब्जियां पकाते हैं. वह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हैं. जग्गू दादा ने अपने फार्म हाउस में काफी तरह की फल और सब्जियां उगा रखी हैं. (Photo Credit:@FarahKhanK)
4.लग्जरी स्वीमिंग पूल
फार्म हाउस में टेनिस कोट से लेकर स्वीमिंग पूल तक सब सुविधाएं मौजूद हैं. एक अखाड़ा-टाइप जिम और एम्फीथिएटर भी है. जग्गू दादा का फार्महाउस हराभरा है. जिसमें 700 से पेड़ लगे हैं. (Photo Credit:@FarahKhanK)
5.44,000 वर्ग फीट बड़ा फार्महाउस
जैकी श्रॉफ का यह फार्महाउस मुंबई-पुणे के बीच स्थित है, जो लगभग 44,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है. उन्होंने इस फार्महाउस को अपनी पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर खरीदा था. (Photo Credit:@FarahKhanK)
6.जैकी श्रॉफ के फार्महाउस की कितनी है कीमत?
जैकी के फार्महाउस पर बड़े-बड़े अभिनेता और अभिनत्री हरियाली का मजा लेने आते हैं. अभिनेता के इस फार्महाउस की कीमत के बारे में सार्वजनिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपये में कीमत बताई जाती है. (Photo Credit:@FarahKhanK)