क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

4 . सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर आमिर ने जताई चिंता

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भले ही आमिर खान ने फिल्म और सोनम वांगचुक के बीच कोई सीधा संबंध होने से इनकार किया हो, लेकिन उन्होंने वांगचुक के सामाजिक कार्यों और उनके संघर्ष के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है. सोनम वांगचुक वर्तमान में सिस्टमिक एजुकेशनल सुधारों और नीट (NEET) परीक्षा विवाद के बाद छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.

आमिर खान ने वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर चिंता जताते हुए कहा, "वे जो कर रहे हैं वह बेहद सराहनीय और सही है. हालांकि, उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है. कई लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे अपनी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनशन समाप्त करें."

