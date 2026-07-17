क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

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Pragya Bharti | Jul 17, 2026, 01:04 PM IST
1.Sonam Wangchuk the Real Phunsukh Wangdu
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' और उसके मुख्य पात्र 'फुंसुक वांगडू' (रैंचो) का नाम आते ही हर किसी के जेहन में लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का चेहरा नजर आता है. सालों से यह धारणा बनी हुई है कि फिल्म का यह किरदार सोनम वांगचुक के जीवन और उनके नवाचारों से प्रेरित है, लेकिन हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान ने इस पर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है.
2.क्या सचमें सोनम वांगचुक ही थे 3 इडियड्स के रैंचो?
लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल (LIFF) के दौरान एक सवाल-जवाब सत्र में आमिर खान ने स्पष्ट किया कि फिल्म '3 इडियट्स' का पात्र फुंसुक वांगडू सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित नहीं है. आमिर ने कहा, "यह एक आम गलतफहमी है कि फिल्म सोनम वांगचुक की कहानी है. सच्चाई यह है कि जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तब मुझे, निर्देशक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी को सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उस समय मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था."
3.ओमी वैद्य (चतुर) के दावों को नकारा
फिल्म में 'चतुर' का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि फुंसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित है. आमिर खान ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "मैंने चतुर का वीडियो देखा है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि फिल्म की टीम में से किसी को भी उस समय वांगचुक के बारे में पता नहीं था." आमिर ने यह भी जोड़ा कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए उन्हें किसी फिल्म के काल्पनिक किरदार का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है; उनका काम और लद्दाख के लिए उनका योगदान अपने आप में प्रेरणादायक है.
4.सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर आमिर ने जताई चिंता
भले ही आमिर खान ने फिल्म और सोनम वांगचुक के बीच कोई सीधा संबंध होने से इनकार किया हो, लेकिन उन्होंने वांगचुक के सामाजिक कार्यों और उनके संघर्ष के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है. सोनम वांगचुक वर्तमान में सिस्टमिक एजुकेशनल सुधारों और नीट (NEET) परीक्षा विवाद के बाद छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.
आमिर खान ने वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर चिंता जताते हुए कहा, "वे जो कर रहे हैं वह बेहद सराहनीय और सही है. हालांकि, उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है. कई लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे अपनी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनशन समाप्त करें."
5.सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों हैं?
सोनम वांगचुक का यह अनशन पिछले कई दिनों से जारी है. रिपोर्टों के अनुसार, अनशन के चलते उनके शरीर का वजन काफी कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर व शुगर लेवल भी खतरनाक स्तर तक गिर गया है. वांगचुक की मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे. आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज हस्तियों ने भी वांगचुक से अपील की है कि वे अपना अनशन खत्म करें, क्योंकि राष्ट्र को उनके जैसे सुधारकों की लंबी उम्र तक जरूरत है.
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