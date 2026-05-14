क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

एंटरटेनमेंट
मोहम्मद साबिर | May 14, 2026, 06:52 PM IST
1.आरसीबी को सपोर्ट करते नजर आईं शहनाज गिल
आईपीएल 2026 में आरसीबी और केकेआर के बीच 13 मई को मुकाबला रायपुर में खेला गया था. इस दौरान टीवी एक्ट्रेस शहनाज गिल आरसीबी की जर्सी में सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं और आरसीबी को जीत पर शहनाज काफी खुश थी. इसी के बाद से शहनाज का नाम देवदत्त पडिक्कल के नाम से जोड़ा जा रहा है.
2.क्या शहनाज गिल को डेट कर रहे हैं पडिक्कल?
आरसीबी और केकेआर मैच के दौरान शहनाज आरसीबी को सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देवदत्त पडिक्कल और टीवी एक्ट्रेस शहनाज गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बवाल मच रहा है और फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
3.क्या शहनाज-पडिक्कल की ओर से आया अपडेट?
सोशल मीडिया पर देवदत्त पडिक्कल और शहनाज गिल को रिलेशन को लेकर खबरे तूल पकड़े हुए हैं और फैंस के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई है. लेकिन अभी तक शहनाज और पडिक्कल की तरफ से कोई भी अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है और न ही दोनों ने इस टॉपिक पर बात की है.
4.फैंस के बीच शुरू हुई बहस
सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा, एक साउथ इंडियन और एक पंजाबी, नो मैन...आप लोग भ्रमित हैं. वहीं दूसरे ने लिखा, पडिक्कल शहनाज को डेट कर नहीं सकता. हालांकि, इसके अलावा फैंस ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं.