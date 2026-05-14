क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

2 . क्या शहनाज गिल को डेट कर रहे हैं पडिक्कल?

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आरसीबी और केकेआर मैच के दौरान शहनाज आरसीबी को सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देवदत्त पडिक्कल और टीवी एक्ट्रेस शहनाज गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बवाल मच रहा है और फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

