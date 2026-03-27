FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

Irani Actors In Bollywood: बॉलीवुड में जॉन अब्राहम और बोमन ईरानी ही नहीं, बल्कि और भी कई दिग्गज अभिनेता हैं, जो ईरानी मूल के हैं. खास बात यह है कि इन कलाकारों ने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में पहचान बना ली. इनमें से एक अक्टर ने तो 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है.

Pragya Bharti | Mar 27, 2026, 09:42 AM IST

1.4 Irani Actors in Bollywood

4 Irani Actors in Bollywood
1

भारतीय सिनेमा जगत हमेशा से ही विविधता का केंद्र रहा है. यहां देश-विदेश के कोने-कोने से से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इसी तरह बॉलीवुड और ईरान का रिश्ता भी काफी पुराना और गहरा है. आज हम बात करेंगे उन 4 मशहूर कलाकारों की, जिनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं और जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी खास पहचान बना ली है.

Advertisement

2.Sajjad Delafrooz in Bollywood

Sajjad Delafrooz in Bollywood
2

आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में सज्जाद डेलाफ्रूज एक जाना-माना ईरानी नाम बन चुके हैं. उन्होंने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ में विलेन 'अबू उस्मान' की भूमिका निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके अलावा, वेब सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स’ में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया.

3.Boman Irani in Bollywood

Boman Irani in Bollywood
3

अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर बोमन ईरानी का जन्म मुंबई के एक ईरानी जोरोस्ट्रियन परिवार में हुआ था. बोमन ने 'मुन्ना भाई MBBS' और '3 इडियट्स' जैसी फिल्मों के जरिए यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी उम्र में चमक सकती है. उनकी जड़ें भी ईरान की संस्कृति से मजबूती से जुड़ी हुई हैं.

4.John Abraham in Bollywood

John Abraham in Bollywood
4

बॉलीवुड के एक्शन स्टार जॉन अब्राहम का जन्म भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन उनका ईरान से गहरा नाता है. जॉन के पिता केरल के मलयाली सीरियन क्रिश्चियन हैं, जबकि उनकी मां ईरानी जोरोस्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. जॉन की पर्सनैलिटी और लुक में उनके ईरानी बैकग्राउंड की साफ झलक दिखाई देती है.

TRENDING NOW

5.Agha in Bollywood

Agha in Bollywood
5

पुराने दौर के दिग्गज अभिनेता आगा ईरानी मूल के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे. 1935 से 1986 के बीच उन्होंने लगभग 300 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. वह मुख्य रूप से अपनी जबरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते थे. फिल्म ‘शोले’ के मशहूर गाने ‘महबूबा महबूबा...’ में भी उनकी झलक देखी जा सकती है. आगा के पिता ईरान से आकर पुणे में बस गए थे और बाद में आगा काम की तलाश में बॉम्बे आए और यहीं के होकर रह गए. इस तरह आगा की भी जड़ें ईरान से जुड़ी हुई हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
MORE
Advertisement