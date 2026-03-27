Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

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Pragya Bharti | Mar 27, 2026, 09:42 AM IST
1.4 Irani Actors in Bollywood
भारतीय सिनेमा जगत हमेशा से ही विविधता का केंद्र रहा है. यहां देश-विदेश के कोने-कोने से से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इसी तरह बॉलीवुड और ईरान का रिश्ता भी काफी पुराना और गहरा है. आज हम बात करेंगे उन 4 मशहूर कलाकारों की, जिनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं और जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी खास पहचान बना ली है.
2.Sajjad Delafrooz in Bollywood
आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में सज्जाद डेलाफ्रूज एक जाना-माना ईरानी नाम बन चुके हैं. उन्होंने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ में विलेन 'अबू उस्मान' की भूमिका निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके अलावा, वेब सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स’ में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया.
3.Boman Irani in Bollywood
अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर बोमन ईरानी का जन्म मुंबई के एक ईरानी जोरोस्ट्रियन परिवार में हुआ था. बोमन ने 'मुन्ना भाई MBBS' और '3 इडियट्स' जैसी फिल्मों के जरिए यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी उम्र में चमक सकती है. उनकी जड़ें भी ईरान की संस्कृति से मजबूती से जुड़ी हुई हैं.
4.John Abraham in Bollywood
बॉलीवुड के एक्शन स्टार जॉन अब्राहम का जन्म भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन उनका ईरान से गहरा नाता है. जॉन के पिता केरल के मलयाली सीरियन क्रिश्चियन हैं, जबकि उनकी मां ईरानी जोरोस्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. जॉन की पर्सनैलिटी और लुक में उनके ईरानी बैकग्राउंड की साफ झलक दिखाई देती है.
5.Agha in Bollywood
पुराने दौर के दिग्गज अभिनेता आगा ईरानी मूल के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे. 1935 से 1986 के बीच उन्होंने लगभग 300 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. वह मुख्य रूप से अपनी जबरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते थे. फिल्म ‘शोले’ के मशहूर गाने ‘महबूबा महबूबा...’ में भी उनकी झलक देखी जा सकती है. आगा के पिता ईरान से आकर पुणे में बस गए थे और बाद में आगा काम की तलाश में बॉम्बे आए और यहीं के होकर रह गए. इस तरह आगा की भी जड़ें ईरान से जुड़ी हुई हैं.
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