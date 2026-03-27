Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

5 . Agha in Bollywood

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पुराने दौर के दिग्गज अभिनेता आगा ईरानी मूल के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे. 1935 से 1986 के बीच उन्होंने लगभग 300 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. वह मुख्य रूप से अपनी जबरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते थे. फिल्म ‘शोले’ के मशहूर गाने ‘महबूबा महबूबा...’ में भी उनकी झलक देखी जा सकती है. आगा के पिता ईरान से आकर पुणे में बस गए थे और बाद में आगा काम की तलाश में बॉम्बे आए और यहीं के होकर रह गए. इस तरह आगा की भी जड़ें ईरान से जुड़ी हुई हैं.

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