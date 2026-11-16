Diljit Dosanjh: 'महाकाल का घर है,आने से कौन रोकेगा...', धमकी से गानों पर रोक तक, इंदौर कॉन्सर्ट में दिलजीत ने दिया सबको जवाब

2 . राहत इंदौरी के शेर के जरिए कसा तंज

2

दिलजीत दोसांझ स्टेज पर काफी नाराज नजर आए, उन्होंने राहत इंदौरी के शेर के जरिए तंज कसते हुए कहा, 'ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते,वो नहीं कर सकते.' इसके बाद उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा, 'हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े है. अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है. मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.'