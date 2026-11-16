Diljit Dosanjh: 'महाकाल का घर है,आने से कौन रोकेगा...', धमकी से गानों पर रोक तक, इंदौर कॉन्सर्ट में दिलजीत ने दिया सबको जवाब

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Neelam | Nov 16, 2026, 09:28 AM IST
1.गानों पर रोक को लेकर दिलजीत का जवाब
पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में उनके गानों पर लगी रोक को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने रविवार (15 नवंबर, 2026) को इंदौर में कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर मशहूर शायर राहत इंदौरी के शेर पढ़े और गानों पर रोक लगाने वालों को खरी-खोटी सुनाई.
2.राहत इंदौरी के शेर के जरिए कसा तंज
दिलजीत दोसांझ स्टेज पर काफी नाराज नजर आए, उन्होंने राहत इंदौरी के शेर के जरिए तंज कसते हुए कहा, 'ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते,वो नहीं कर सकते.' इसके बाद उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा, 'हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े है. अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है. मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.'
3.दिलजीत के कॉन्सर्ट में गूंजा- जय श्री महाकाल
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में महाकाल का भी नाम गूंजा. उन्होंने फैंस से कहा, 'देखो ये महाकाल के घर पर हैं और यहां हमें आने से कोई रोक नहीं सकता. न तो हम डरे थे और न हम डरते हैं आज, और आप लोग कहां डरते हैं. आपकी ताकत है तो आज हम यहां हैं. हाथ ऊपर कीजिए और जोर से बोलेंगे- जय श्री महाकाल'
4.स्टेज पर बच्ची के साथ दिलजीत का क्यूट मोमेंट
कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत का एक छोटी से बच्ची के साथ क्यूट अंदाज भी नजर आया. दिलजीत ने कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को कुछ गिफ्ट भी दिए हैं. इसी दौरान एक बच्ची अपने पापा के साथ स्टेज पर आई. दिलजीत ने उसे हग किया और फिर वह माइक पर कुछ बोलने लगे तभी बच्ची ने एकदम से उन्हें गाल पर किस किया. बच्ची के इस जेस्चर से दिलजीत काफी इमोश्नल हो गए और फिर उन्होंने भी बच्ची को किस किया.
5.क्यों लगी थी दिलजीत दोसांझ के चार गानों पर रोक?
इंदौर कॉन्सर्ट से पहले बाल संरक्षण विभाग ने दिलजीत दोसांज्ञ के चार गानों पर लोक लगा दी थी. मतलब कॉन्सर्ट में ये गाने नहीं चलेंगे, इनमें- 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जीब विचो फीम लब्बिया' और 'जट उत्थे फायर करदा' शामिल हैं. प्रशासन का तर्क था कि इन गानों से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये शराब और हिंसा को बढ़ावा देते हैं. आयोजकों को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इन गानों को न बजाने का निर्देश दिया गया था.