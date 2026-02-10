FacebookTwitterYoutubeInstagram
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

साल 1990 में देखा जाने वाला दूरदर्शन का क्लासिक शो आज भी अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए लोकप्रिय है. 7.6 IMDb रेटिंग वाले इस शो को लोग आज भी यूट्यूब पर बड़े चाव से देखते हैं.

Pragya Bharti | Feb 10, 2026, 12:12 PM IST

1.Top Rating TV Show

Top Rating TV Show
1

90 के दशक में टेलीविजन का एक अलग ही जादुई क्रेज था. वह दौर सादगी और पारिवारिक मूल्यों का था, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी शोज देखा करता था. उसी दौर में दूरदर्शन पर एक ऐसा शो आया, जिसने अपनी चतुराई और हाजिरजवाबी से हर उम्र के दर्शक को अपना मुरीद बना लिया. 

2.35 साल पहले शुरू हुआ था यह सफर

35 साल पहले शुरू हुआ था यह सफर
2

टी. एस. नागभराणा के निर्देशन में बना यह शो साल 1990 में पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ था. यह प्रसिद्ध लेखिका कमला लक्ष्मण की कहानियों पर आधारित था. हालांकि इसके केवल 12 एपिसोड ही आए थे, लेकिन हर एपिसोड ने दर्शकों के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी. आज के दौर में जहां सैकड़ों एपिसोड वाले शोज लोग भूल जाते हैं, वहीं 35 साल बाद भी इस शो की यादें ताजा हैं.

3.इस मास्टरपीस शो का नाम क्या है?

इस मास्टरपीस शो का नाम क्या है?
3

दरअसल, हम जिस शो की बात कर रहे हैं वो है- दूरदर्शन पर आने वाला 'तेनाली रामा'. जिसने हर उम्र के लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी. खास बात यह है कि इस शो को आज भी उतने ही चाव के साथ देखा जाता है. यूट्यूब पर अब भी इसे करोड़ों व्यूज मिले हैं. 

4.क्या थी शो की कहानी?

क्या थी शो की कहानी?
4

इस शो में रामकृष्ण नाम के एक साधारण और थोड़े आलसी नौजवान के 'तेनाली रामा' बनने के सफर को दिखाया गया है. कहानी विजयनगर साम्राज्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां रामकृष्ण अपनी असाधारण बुद्धि और हास्यबोध के बल पर हम्पी में राजा कृष्णदेवराय के दरबार के सबसे सम्मानित विद्वान और विदूषक बनते हैं. 16वीं सदी के इस कवि की चतुराई भरी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं.

5.दिग्गज कलाकारों का सधा हुआ अभिनय

दिग्गज कलाकारों का सधा हुआ अभिनय
5

शो की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसके कलाकारों को जाता है.
विजय कश्यप: इन्होंने तेनाली राम के मुख्य किरदार में जान फूंक दी थी. उनकी संवाद अदायगी और हाव-भाव आज भी बेमिसाल माने जाते हैं.
अनंग देसाई: राजा कृष्णदेवराय के रूप में उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति ने शो को एक अलग ऊंचाई दी.
संध्या सुदाकर: इन्होंने सीता यानी तेनाली की पत्नी की भूमिका को बहुत ही संजीदगी से निभाया.

6.IMDb पर शानदार रेटिंग और डिजिटल क्रेज

IMDb पर शानदार रेटिंग और डिजिटल क्रेज
6

इस शो की सादगी और ज्ञानवर्धक सामग्री का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IMDb पर इसे 7.6 की टॉप रेटिंग मिली है. आधुनिक वीएफएक्स और ताम-झाम के बिना भी यह शो अपनी मजबूत पटकथा के कारण आज के शोज को टक्कर देता है. यही वजह है कि आज भी लोग यूट्यूब पर इसके एपिसोड्स देखकर अपना बचपन याद करते हैं.

7.क्यों आज भी खास है 'तेनाली राम'?

क्यों आज भी खास है 'तेनाली राम'?
7

आज के दौर में जब 'क्लीन कंटेंट' की कमी खलती है, तब तेनाली राम जैसे शोज सुकून देते हैं. यह शो केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि हर समस्या को सूझबूझ और शांति से हल करने की सीख भी देता है. चाहे वह बच्चों के लिए ज्ञान की बात हो या बड़ों के लिए राजनीतिक चतुराई, यह शो हर वर्ग के लिए परफेक्ट है.

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
