बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

2 . 35 साल पहले शुरू हुआ था यह सफर

2

टी. एस. नागभराणा के निर्देशन में बना यह शो साल 1990 में पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ था. यह प्रसिद्ध लेखिका कमला लक्ष्मण की कहानियों पर आधारित था. हालांकि इसके केवल 12 एपिसोड ही आए थे, लेकिन हर एपिसोड ने दर्शकों के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी. आज के दौर में जहां सैकड़ों एपिसोड वाले शोज लोग भूल जाते हैं, वहीं 35 साल बाद भी इस शो की यादें ताजा हैं.