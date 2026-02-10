बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 10, 2026, 12:12 PM IST
1.Top Rating TV Show
90 के दशक में टेलीविजन का एक अलग ही जादुई क्रेज था. वह दौर सादगी और पारिवारिक मूल्यों का था, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी शोज देखा करता था. उसी दौर में दूरदर्शन पर एक ऐसा शो आया, जिसने अपनी चतुराई और हाजिरजवाबी से हर उम्र के दर्शक को अपना मुरीद बना लिया.
2.35 साल पहले शुरू हुआ था यह सफर
टी. एस. नागभराणा के निर्देशन में बना यह शो साल 1990 में पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ था. यह प्रसिद्ध लेखिका कमला लक्ष्मण की कहानियों पर आधारित था. हालांकि इसके केवल 12 एपिसोड ही आए थे, लेकिन हर एपिसोड ने दर्शकों के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी. आज के दौर में जहां सैकड़ों एपिसोड वाले शोज लोग भूल जाते हैं, वहीं 35 साल बाद भी इस शो की यादें ताजा हैं.
3.इस मास्टरपीस शो का नाम क्या है?
दरअसल, हम जिस शो की बात कर रहे हैं वो है- दूरदर्शन पर आने वाला 'तेनाली रामा'. जिसने हर उम्र के लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी. खास बात यह है कि इस शो को आज भी उतने ही चाव के साथ देखा जाता है. यूट्यूब पर अब भी इसे करोड़ों व्यूज मिले हैं.
4.क्या थी शो की कहानी?
इस शो में रामकृष्ण नाम के एक साधारण और थोड़े आलसी नौजवान के 'तेनाली रामा' बनने के सफर को दिखाया गया है. कहानी विजयनगर साम्राज्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां रामकृष्ण अपनी असाधारण बुद्धि और हास्यबोध के बल पर हम्पी में राजा कृष्णदेवराय के दरबार के सबसे सम्मानित विद्वान और विदूषक बनते हैं. 16वीं सदी के इस कवि की चतुराई भरी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं.
5.दिग्गज कलाकारों का सधा हुआ अभिनय
शो की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसके कलाकारों को जाता है.
विजय कश्यप: इन्होंने तेनाली राम के मुख्य किरदार में जान फूंक दी थी. उनकी संवाद अदायगी और हाव-भाव आज भी बेमिसाल माने जाते हैं.
अनंग देसाई: राजा कृष्णदेवराय के रूप में उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति ने शो को एक अलग ऊंचाई दी.
संध्या सुदाकर: इन्होंने सीता यानी तेनाली की पत्नी की भूमिका को बहुत ही संजीदगी से निभाया.
6.IMDb पर शानदार रेटिंग और डिजिटल क्रेज
इस शो की सादगी और ज्ञानवर्धक सामग्री का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IMDb पर इसे 7.6 की टॉप रेटिंग मिली है. आधुनिक वीएफएक्स और ताम-झाम के बिना भी यह शो अपनी मजबूत पटकथा के कारण आज के शोज को टक्कर देता है. यही वजह है कि आज भी लोग यूट्यूब पर इसके एपिसोड्स देखकर अपना बचपन याद करते हैं.
7.क्यों आज भी खास है 'तेनाली राम'?
आज के दौर में जब 'क्लीन कंटेंट' की कमी खलती है, तब तेनाली राम जैसे शोज सुकून देते हैं. यह शो केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि हर समस्या को सूझबूझ और शांति से हल करने की सीख भी देता है. चाहे वह बच्चों के लिए ज्ञान की बात हो या बड़ों के लिए राजनीतिक चतुराई, यह शो हर वर्ग के लिए परफेक्ट है.
