Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

सुमित तिवारी | Nov 14, 2025, 05:27 PM IST
1.खाकी द बिहार चैप्टर (Khakee The Bihar Chapter)
यह सीरीज अपराध, जाति और राजनीति के बीच के गठजोड़ को उजागर करती है जिसने बिहार की कानून-व्यवस्था को आकार दिया. करण टैकर और अविनाश तिवारी अभिनीत, यह सीरीज उस दौर के बिहार की झलक पेश करती है.
2.महारानी (Maharani)
यह शो सत्ता संघर्ष, जातिगत समीकरणों और भ्रष्टाचार की पड़ताल करती है, और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य और शासन में महिलाओं की भूमिका पर एक सशक्त नजर डालता है, सोनी लिव पर आप इसे देख सकते हैं.
3.रक्तांचल (Raktanchal)
1980 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित यह सीरीज अपराधी-राजनेताओं के उदय को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे बिहार की राजनीति अक्सर खून और सत्ता के रंग में रंगी रही है. इसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
4.दुपहिया (Dupahiya)
दुपहिया प्राइम वीडियो पर मौजूद एक कम चर्चित रत्न है। यह बिहार के ग्रामीण जीवन और स्थानीय राजनीति को लालच, प्रतिद्वंद्विता और विश्वासघात की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है.
5.रंगबाज
इस सीरीज में विनीत कुमार सिंह एक गैंगस्टर से राजनेता बने व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, जो दर्शाता है कि कैसे बाहुबल अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मिल जाता है.