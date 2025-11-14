Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

1 . खाकी द बिहार चैप्टर (Khakee The Bihar Chapter)

1

यह सीरीज अपराध, जाति और राजनीति के बीच के गठजोड़ को उजागर करती है जिसने बिहार की कानून-व्यवस्था को आकार दिया. करण टैकर और अविनाश तिवारी अभिनीत, यह सीरीज उस दौर के बिहार की झलक पेश करती है.