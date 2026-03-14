26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं

3 . शाहरुख और आदित्य चोपड़ा से कहीं आगे है ये दिग्गज

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कलानिधि मारन की रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी कुल संपत्ति 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) आंकी गई है. यह दौलत बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों यानी शाहरुख खान (12,480 करोड़), आदित्य चोपड़ा (7,700 करोड़) और करण जौहर (1,880 करोड़) की कुल जमा पूंजी को मिला देने के बाद भी उससे कहीं अधिक है. मारन ने इस रेस में रॉनी स्क्रूवाला (1.6 बिलियन डॉलर) को भी पीछे छोड़ दिया है.