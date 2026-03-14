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26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं

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26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के सबसे अमीर फिल्म मेकर की लिस्ट में एक ऐसा नाम शामिल है, जो बॉलीवुड से नहीं है. फिर भी वो 26,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर फिल्म निर्माता बने हैं. उनकी कुल दौलत शाहरुख खान और करण जौहर की संयुक्त संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है.

Pragya Bharti | Mar 14, 2026, 12:13 PM IST

1.Richest Filmmaker in India Net Worth

Richest Filmmaker in India Net Worth
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फोर्ब्स ने साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की एक साल की लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में भारत के 300 से अधिक रईसों ने जगह बनाई है, जिनमें कला और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां शामिल हैं. लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम एक ऐसे मीडिया टायकून का है, जो लगातार चौथे वर्ष भारत के सबसे अमीर फिल्म निर्माता बने हुए हैं. 


 

 

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2.भारत के सबसे अमीर फिल्ममेकर कौन हैं?

भारत के सबसे अमीर फिल्ममेकर कौन हैं?
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हम बात कर रहे हैं 'सन ग्रुप' के मालिक और बिजनेस टाइकून कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) की, जो अभी भारत के सबसे अमीर फिल्ममेकर हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्माता की दौलत $2.8 बिलियन (लगभग ₹26,000 करोड़) बताई है. जानकारी के लिए बता दें कि उनकी इस दौलत का एक हिस्सा उनके प्रोडक्शन हाउस, सन पिक्चर्स की ओनरशिप से आता है.

3.शाहरुख और आदित्य चोपड़ा से कहीं आगे है ये दिग्गज

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कलानिधि मारन की रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी कुल संपत्ति 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) आंकी गई है. यह दौलत बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों यानी शाहरुख खान (12,480 करोड़), आदित्य चोपड़ा (7,700 करोड़) और करण जौहर (1,880 करोड़) की कुल जमा पूंजी को मिला देने के बाद भी उससे कहीं अधिक है. मारन ने इस रेस में रॉनी स्क्रूवाला (1.6 बिलियन डॉलर) को भी पीछे छोड़ दिया है.

4.कलानिधि मारन के पास कहां से आता है इतना पैसा?

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कलानिधि मारन की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रोडक्शन हाउस 'सन पिक्चर्स' से आता है. इस बैनर ने 'एंथिरन' (रोबोट), 'पेट्टा', 'बीस्ट' और 'जेलर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वर्तमान में मारन कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें रजनीकांत और अल्लू अर्जुन की बड़ी फिल्में शामिल हैं. साथ ही, निर्देशक एटली के साथ उनकी आने वाली अनाम फिल्म को लेकर भी बाजार में काफी चर्चा है.

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5.कलानिधि मारन ने कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य?

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कलानिधि मारन, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन के पुत्र हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में परिवार के एक छोटे से प्रकाशन व्यवसाय से की थी.

6.1993 में शुरू किया सन टीवी नेटवर्क

1993 में शुरू किया सन टीवी नेटवर्क
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1993 में सन टीवी नेटवर्क की शुरुआत हुई. आज यह नेटवर्क 37 चैनलों के साथ भारत के 14 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच रखता है. टीवी के अलावा उनका कारोबार समाचार पत्र, रेडियो और डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं तक फैला हुआ है.

7.क्रिकेट और परिवार का साथ

क्रिकेट और परिवार का साथ
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मनोरंजन के अलावा कलानिधि मारन खेल की दुनिया में भी एक बड़ा नाम हैं. उनके पास तीन प्रमुख क्रिकेट टीमें हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद (IPL)
सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SAT20)
सनराइजर्स लीड्स (The Hundred)
खास बात यह है कि उनका पूरा परिवार इस बिजनेस में सक्रिय है. उनकी पत्नी कावेरी मारन सन टीवी में कंटेंट की देखरेख करती हैं, जबकि उनकी बेटी काव्या मारन उनकी तीनों क्रिकेट फ्रेंचाइजी की सीईओ (CEO) के रूप में एक नई पहचान बना चुकी हैं.

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