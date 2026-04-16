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एंटरटेनमेंट

77Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसका विश्व युद्ध से लिया गया था धुन; 4Min 25 Sec में बन गया भारत का पहला ब्लॉकबस्टर

India's First Blockbuster Song: साल 1949 में आई फिल्म 'पतंगा' का एक गीत हिंदी सिनेमा का पहला ब्लॉकबस्टर गाना माना जाता है. द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस गीत को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं.

Pragya Bharti | Apr 16, 2026, 02:04 PM IST

1.Indias First Blockbuster Film

Indias First Blockbuster Film
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हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में संगीत केवल एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि भावनाओं का संचार था. साल 1949 में एक फिल्म आई थी- 'पतंगा'. इस फिल्म के एक गाने ने वह मुकाम हासिल किया, जिसे आज ब्लॉकबस्टर कहा जाता है. शमशाद बेगम की खनकती आवाज और सी. रामचंद्र के संगीत ने इस गीत को अमर बना दिया. 
आज के दौर में गाने आते हैं और चंद दिनों में भुला दिए जाते हैं, लेकिन 77 साल पहले आई इस गीत ने इतिहास रच दिया. इसकी लोकप्रियता ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए. चलिए यह कौन सा गाना है, इस बारे में जान लेते हैं. 

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2.दूसरे विश्वयुद्ध से लिया गया था धुन

दूसरे विश्वयुद्ध से लिया गया था धुन
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इस गाने के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेहद दिलचस्प है. 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के हजारों जवानों को लड़ने के लिए बर्मा यानी म्यांमार भेजा गया था. बर्मा का एक प्रमुख शहर रंगून (यांगून) था. उस दौर में संचार का एकमात्र साधन पत्र थे, लेकिन टेलीफोन का आना एक बहुत बड़ी और आधुनिक बात मानी जाती थी.
गीतकार राजिंदर कृष्ण ने इसी विरह और नई तकनीक के मिलन को शब्दों में पिरोया. गाने की प्रसिद्ध पंक्ति "वहां से किया है टेलीफून" उसी दौर की विलासिता और प्रेमियों के बीच की दूरी को दर्शाती है.

3.सी. रामचंद्र और शमशाद बेगम का जादू

सी. रामचंद्र और शमशाद बेगम का जादू
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संगीतकार सी. रामचंद्र ने इस गाने में वेस्टर्न म्यूजिक का हल्का तड़का लगाया था, जो उस समय के लिए काफी नया प्रयोग था. अभिनेत्री निगार सुल्ताना और अभिनेता गोप पर फिल्माया गया यह गाना एक रोमांटिक-कॉमेडी अहसास देता है. शमशाद बेगम की विशिष्ट आवाज ने इसे हर घर में लोकप्रिय बना दिया.

4.बॉक्स ऑफिस पर दबदबा

बॉक्स ऑफिस पर दबदबा
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निर्देशक एच.एस. रवैल की फिल्म 'पतंगा' 1949 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. फिल्म की सफलता में इस गाने का बहुत बड़ा योगदान था. 77 साल बीत जाने के बाद भी, जब कोई इस गाने को सुनता है, तो उसे वही ताजगी और सादगी महसूस होती है.

TRENDING NOW

5.रीमेक और रीमिक्स में नहीं है दम

रीमेक और रीमिक्स में नहीं है दम
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भले ही इस गाने के कई रीमेक और रीमिक्स वर्जन तैयार किए गए हों, लेकिन जो जादू मुख्य गाने और शमशाद बेगम की आवाज में था, वह आज भी बेमिसाल है. इस गाने में झलकता है कि संगीत अगर दिल और इतिहास की मिट्टी से जुड़ा हो, तो वह कभी पुराना नहीं होता है. 
 

6.भारत का पहला ब्लॉकबस्टर गाना कौन सा है?

भारत का पहला ब्लॉकबस्टर गाना कौन सा है?
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दरअसल, इस लेख में जिस गाने की बात हो रही है, वह कोई और नहीं, बल्कि 'मेरे पिया गए रंगून' है. इस गाने ने उस दौर में भी तहलका मचा दी थी. यह गाना फिल्म पतंगा का है. अगर आपने अभी तक यह गाना नहीं सुना है, तो अब सुन सकते हैं.
 

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