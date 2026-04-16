77Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसका विश्व युद्ध से लिया गया था धुन; 4Min 25 Sec में बन गया भारत का पहला ब्लॉकबस्टर

2 . दूसरे विश्वयुद्ध से लिया गया था धुन

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इस गाने के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेहद दिलचस्प है. 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के हजारों जवानों को लड़ने के लिए बर्मा यानी म्यांमार भेजा गया था. बर्मा का एक प्रमुख शहर रंगून (यांगून) था. उस दौर में संचार का एकमात्र साधन पत्र थे, लेकिन टेलीफोन का आना एक बहुत बड़ी और आधुनिक बात मानी जाती थी.

गीतकार राजिंदर कृष्ण ने इसी विरह और नई तकनीक के मिलन को शब्दों में पिरोया. गाने की प्रसिद्ध पंक्ति "वहां से किया है टेलीफून" उसी दौर की विलासिता और प्रेमियों के बीच की दूरी को दर्शाती है.