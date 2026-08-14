Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

1 . Top 7 Patriotic Films on Independence Day

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15 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ती है. देशवासी इस मौके पर उन तमाम अमर सेनानियों और वीरों को याद करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी. इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर आप अपने भीतर देशप्रेम के जज्बे को और जगाना चाहते हैं, तो हमारे महान नायकों के संघर्ष पर बनी इन बेहतरीन फिल्मों को जरूर देखें. महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से लेकर भगत सिंह के इंकलाब तक, इन 7 शानदार फिल्मों में भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. आइए उन खास फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आपको इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने वॉचलिस्ट में शामिल करनी चाहिए.

