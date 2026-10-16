अंदर से कैसा दिखता है इमरान खान का Karjat वाला घर? एक साल तक सूरज की चाल पर रखी नजर, तब जाकर बना आशियाना

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Neha Awasthi | Oct 16, 2026, 01:25 PM IST
1.पहाड़ियों और हरियाली के बीच इमरान का आशियाना
बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर इमरान खान ने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई है, जहां प्रकृति और सादगी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है. महाराष्ट्र के Karjat में बना उनका घर चारों तरफ फैली हरियाली, पेड़ों और पहाड़ियों के बीच स्थित है. इस घर की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरत लोकेशन नहीं, बल्कि इसे बनाने के पीछे की सोच भी है. इमरान ने तैयार विला खरीदने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से घर डिजाइन करने का फैसला किया. इसकी हरियाली से घिरी तस्वीरें उनके अलग अंदाज की झलक देती हैं.
2.अंदर से ऐसा दिखता है घर
इमरान खान के घर का इंटीरियर भव्य सजावट के बजाय खुली जगह और सादगी पर केंद्रित है. हल्के रंगों वाले फर्श, सफेद दीवारें और बड़े कांच के दरवाजे घर को खुला और रोशनी से भरा एहसास देते हैं. यहां फर्नीचर और सजावटी सामान की भरमार नहीं है. घर की बनावट को ही इसकी खूबसूरती का हिस्सा बनाया गया है. अंदर से बाहर का नजारा साफ दिखाई देता है, जिससे आसपास की हरियाली घर के माहौल से जुड़ जाती है. यही अंदाज इसे आम सेलिब्रिटी घरों से अलग बनाता है.
3.ऊंची छत और लकड़ी के बीम
घर के अंदर ऊंची, ढलान वाली छत और दिखाई देने वाले लकड़ी के बीम इसकी बनावट को खास रूप देते हैं. छत का यह डिजाइन कमरों को खुला एहसास देता है. लकड़ी और ईंट जैसे निर्माण तत्व घर को प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल बनाते हैं. यहां जरूरत से ज्यादा सजावट करने के बजाय निर्माण की बनावट को ही खूबसूरती का हिस्सा बनाया गया है. आधुनिक डिजाइन होने के बावजूद घर में दिखावा नहीं है. छत से लेकर दीवारों तक, इसकी बनावट में सादगी और उपयोगिता पर ध्यान दिया गया है.
4.बड़ी खिड़कियों से दिखती है हरियाली
इमरान के घर में बड़ी कांच की खिड़कियां और दरवाजे खास आकर्षण हैं. इनके जरिए प्राकृतिक रोशनी कमरों में पहुंचती है और बाहर के पेड़-पौधों का नजारा भी दिखाई देता है. घर के अंदर बैठकर भी आसपास के प्राकृतिक माहौल से जुड़ाव महसूस होता है. डिजाइन में खिड़कियों को सिर्फ हवा आने-जाने का जरिया नहीं, बल्कि बाहर के नजारे को करीब लाने का माध्यम बनाया गया है. इससे कमरों में खुलापन नजर आता है. इमरान का यह घर दिखाता है कि सही डिजाइन के जरिए प्रकृति को घर का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है.
5.घर से जुड़ा लकड़ी का डेक
इमरान के घर का बाहरी हिस्सा भी इसके डिजाइन का अहम हिस्सा है. कांच के स्लाइडिंग दरवाजों से लकड़ी के डेक तक पहुंचा जा सकता है. यह जगह घर के अंदर और बाहर के बीच सहज जुड़ाव बनाती है. यहां बैठकर आसपास की हरियाली और प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया जा सकता है. घर का डिजाइन सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर की जगह को भी रहने के अनुभव का हिस्सा बनाता है. इस तरह घर बंद इमारत जैसा महसूस होने के बजाय आसपास के वातावरण से जुड़ा नजर आता है.
6.एक साल तक देखते रहे सूरज की चाल
इस घर की कहानी की सबसे दिलचस्प बात इसे बनाने से पहले की गई तैयारी है. इमरान ने साल 2021 में पूरे एक साल तक अलग-अलग समय पर अपनी जमीन पर जाकर सूरज की चाल को समझा. उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रोशनी में होने वाले बदलावों को देखा. बारिश के दौरान पानी का बहाव और मौसम बदलने पर आसपास की हरियाली में आने वाले बदलावों पर भी ध्यान दिया. उनका उद्देश्य सिर्फ सुंदर घर बनाना नहीं, बल्कि जमीन की प्राकृतिक विशेषताओं के हिसाब से डिजाइन तैयार करना था. इसी वजह से घर की योजना बनाने में उन्होंने पूरा समय लगाया.
7.बेडरूम में भी सादगी
इमरान के घर का बेडरूम भी बाकी हिस्सों की तरह सादगी भरा है. सामने आई तस्वीरों में साधारण बिस्तर, गहरे लाल रंग की लाउंज चेयर और दीवार के साथ बनी लकड़ी की स्टोरेज यूनिट दिखाई देती है. बड़ी खिड़कियां कमरे में प्राकृतिक रोशनी लाती हैं और बाहर के पेड़ों का नजारा भी दिखाती हैं. यहां महंगे सजावटी सामान से जगह भरने के बजाय जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी गई है. कमरे का डिजाइन आराम और उपयोगिता पर केंद्रित है. यह घर के बाकी हिस्सों की तरह कम चीजों में बेहतर माहौल बनाने की सोच को दर्शाता है.
8.खुद सीखी 3D मॉडलिंग, तैयार किया डिजाइन
इमरान खान ने घर का डिजाइन तैयार करने के लिए खुद 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखा. उन्होंने अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक घर का मॉडल बनाया और उसके डिजाइन पर काम किया. हालांकि, निर्माण का हर काम उन्होंने अकेले नहीं किया. घर को वास्तविक रूप देने के लिए ठेकेदार और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद ली गई. इमरान ने 2024 में सोशल मीडिया पर घर की तस्वीरें साझा करते हुए इस अनुभव के बारे में बताया था. एक अभिनेता का औपचारिक आर्किटेक्चर प्रशिक्षण के बिना तकनीकी कौशल सीखकर अपने घर की योजना बनाना इस कहानी को खास बनाता है.
9.पत्थर, ईंट और ढलान वाली छत
घर की बाहरी बनावट में भी सादगी और उपयोगिता पर ध्यान दिया गया है. इसकी नींव के हिस्से में पत्थर, दीवारों में ईंटें और छत के ढांचे में स्टील बीम के साथ इंसुलेटेड रूफिंग शीट्स का इस्तेमाल किया गया. इमरान ने आसपास के गांवों में दिखने वाली निर्माण शैली से प्रेरणा ली. उन्होंने पारंपरिक कंक्रीट स्लैब वाली छत के बजाय दूसरा विकल्प चुना. उनके मुताबिक, खुद डिजाइन कर घर बनवाने में इलाके में बिकने वाले तैयार विला खरीदने की तुलना में कम खर्च आया. यानी इस घर की खासियत सिर्फ इसका लुक नहीं, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी है.
10.नजारा नहीं, सुकून के लिए बनाया घर
इमरान खान के Karjat वाले घर की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के अनोखे आशियाने की नहीं है. यह उस सोच को भी दिखाती है, जिसमें घर की खूबसूरती महंगे सामान से नहीं, बल्कि उसके आसपास के माहौल और जरूरत के हिसाब से किए गए डिजाइन से तय होती है. इमरान ने साफ किया था कि उनका मकसद कोई भव्य छुट्टियों वाला विला बनाना नहीं था. वह ऐसा घर चाहते थे, जहां से प्राकृतिक नजारों को देखा जा सके. इसीलिए घर में सादगी, खुलापन और प्रकृति को अहमियत दी गई है. यही इसे एक अलग पहचान देता है.