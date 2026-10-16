अंदर से कैसा दिखता है इमरान खान का Karjat वाला घर? एक साल तक सूरज की चाल पर रखी नजर, तब जाकर बना आशियाना

6 . एक साल तक देखते रहे सूरज की चाल

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इस घर की कहानी की सबसे दिलचस्प बात इसे बनाने से पहले की गई तैयारी है. इमरान ने साल 2021 में पूरे एक साल तक अलग-अलग समय पर अपनी जमीन पर जाकर सूरज की चाल को समझा. उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रोशनी में होने वाले बदलावों को देखा. बारिश के दौरान पानी का बहाव और मौसम बदलने पर आसपास की हरियाली में आने वाले बदलावों पर भी ध्यान दिया. उनका उद्देश्य सिर्फ सुंदर घर बनाना नहीं, बल्कि जमीन की प्राकृतिक विशेषताओं के हिसाब से डिजाइन तैयार करना था. इसी वजह से घर की योजना बनाने में उन्होंने पूरा समय लगाया.