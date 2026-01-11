FacebookTwitterYoutubeInstagram
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

IMDb Top Rating Movie: बॉलीवुड की एक ओटीटी फिल्म ऐसी है जो 5 साल पहले रिलीज हुई थी और ऑडियंस की पसंदीदा भी बन गई. आपको बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड स्टार की आखिरी फिल्म थी, जिनके निधन के बाद पूरा देश रो पड़ा था.

Pragya Bharti | Jan 11, 2026, 02:51 PM IST

1. 8.3 IMDb Top Rating Movie

8.3 IMDb Top Rating Movie
1

भारतीय फिल्म जगत में कई ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी. इन्हीं में से एक एक्टर वह भी थे, जिनके अचानक निधन ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था. लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी फिल्म छोड़ गए जो उनकी आखिरी निशानी बन गई. 1 घंटे 41 मिनट की वह फिल्म ओटीटी पर आज भी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है. आइए, हम आपको उस एक्टर और उनकी आखिरी फिल्म के बारे में बताते हैं.. 

2.किस एक्टर की आखिरी फिल्म को मिली 8.3 IMDb रेटिंग?

किस एक्टर की आखिरी फिल्म को मिली 8.3 IMDb रेटिंग?
2

दरअसल हम बात कर रहे हैं- सुशांत सिंह राजपूत की, जनका निधन 14 जून 2020 को हुआ था. उनके जाने के लगभग एक महीने बाद, 24 जुलाई 2020 को उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया. यह फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी, इसलिए इसे देखना प्रशंसकों के लिए एक भावुक अनुभव था. फिल्म की रिलीज के समय पूरे देश में सुशांत के लिए एक लहर उमड़ पड़ी थी.

3.8.3 की शानदार IMDb रेटिंग

8.3 की शानदार IMDb रेटिंग
3

किसी भी फिल्म की सफलता का पैमाना अक्सर उसकी रेटिंग से लगाया जाता है. 'दिल बेचारा' ने इस मामले में इतिहास रच दिया. इसे 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है, जो इसे सुशांत की बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल करती है. रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

4.जिंदगी और मौत के बीच की एक दास्तां

जिंदगी और मौत के बीच की एक दास्तां
4

फिल्म की कहानी 'मैनी' (सुशांत सिंह राजपूत) और 'किजी बसु' (संजना सांघी) के इर्द-गिर्द घूमती है. मैनी ऑस्टियोसारकोमा नाम के कैंसर से जूझ रहा होता है और उसके पास समय बहुत कम होता है. वहीं किजी को थायराइड कैंसर होता है. फिल्म दिखाती है कि कैसे कम समय होने के बावजूद मैनी अपनी और किजी की जिंदगी को खुशियों से भर देता है.

5.मैनी का किरदार और सुशांत की मुस्कान

मैनी का किरदार और सुशांत की मुस्कान
5

फिल्म में सुशांत ने 'मैनी' का किरदार निभाया, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है. फिल्म के कई संवाद ऐसे थे जो सुशांत की असल जिंदगी और उनकी परिस्थितियों से मेल खाते प्रतीत हुए. खासकर जब मैनी कहता है, "जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं."

6.लॉकडाउन के दौरान ओटीटी पर धमाका

लॉकडाउन के दौरान ओटीटी पर धमाका
6

कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण सिनेमाघर बंद थे, जिसके चलते मेकर्स ने इसे सीधे डिज्नी+ हॉटस्टार (अब जियो हॉटस्टार) पर रिलीज करने का फैसला किया. प्लेटफॉर्म ने सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए इसे सभी के लिए मुफ्त (Free to watch) कर दिया था, ताकि हर कोई अपने चहेते कलाकार की आखिरी फिल्म देख सके.

7.संजना सांघी और सैफ अली खान का साथ

संजना सांघी और सैफ अली खान का साथ
7

इस फिल्म के जरिए संजना सांघी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. उनकी और सुशांत की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया. साथ ही, फिल्म में छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रोल में सैफ अली खान नजर आए, जिन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना दिया.

8. संगीत जो रूह को छू ले

संगीत जो रूह को छू ले
8

फिल्म का संगीत महान संगीतकार ए.आर. रहमान ने दिया है. इसके गाने जैसे 'तारे गिन' और टाइटल ट्रैक 'दिल बेचारा' आज भी लोगों की प्ले-लिस्ट का हिस्सा हैं. गाने के बोल और धुन सुशांत की यादों को और भी ताजा कर देते हैं.

