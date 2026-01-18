FacebookTwitterYoutubeInstagram
RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

OTT Trending Movie: आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज के 10 साल बाद भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है. यह फिल्म आज भी दर्शकों का दिल जीत रही है.

Pragya Bharti | Jan 18, 2026, 11:35 AM IST

1.OTT Trending movie

OTT Trending movie
1

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं को लांघ जाती हैं. साल 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म ऐसी ही है. हाल ही में यह फिल्म एक बार फिर Netflix की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसने 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी नई रिलीज फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है.

2.नेटफ्लिक्स पर 10 साल बाद अचानक ट्रेंड करने लगी ये फिल्म

नेटफ्लिक्स पर 10 साल बाद अचानक ट्रेंड करने लगी ये फिल्म
2

हाल ही में सोशल मीडिया पर '2026 is the new 2016' नाम का एक नॉस्टैल्जिया ट्रेंड वायरल हुआ है. इसके तहत लोग 2016 की अपनी यादों और उस समय की हिट फिल्मों को याद कर रहे हैं. इसी वजह से 'दंगल' को नेटफ्लिक्स पर एक बार फिर भारी संख्या में देखा जा रहा है.

3.महावीर सिंह फोगाट की प्रेरणादायक यात्रा

महावीर सिंह फोगाट की प्रेरणादायक यात्रा
3

फिल्म की कहानी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है. एक पिता जो अपने अधूरे सपनों को अपनी बेटियों (गीता और बबीता फोगाट) के जरिए पूरा करता है. यह फिल्म पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त संदेश देती है.

4.'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन

'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन
4

इस फिल्म के लिए आमिर खान का समर्पण आज भी चर्चा का विषय रहता है. उन्होंने 52 साल की उम्र में पहले अपना वजन 97 किलो तक बढ़ाया और फिर कड़ी मेहनत कर सिक्स-पैक एब्स वाला लुक हासिल किया. उनके इस जादुई शारीरिक बदलाव के वीडियो आज भी ओटीटी पर दर्शकों को आकर्षित करते हैं.
 

5.बॉक्स ऑफिस की 'अनडिस्प्यूटेड किंग'

बॉक्स ऑफिस की 'अनडिस्प्यूटेड किंग'
5

दंगल भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. महज ₹70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹2,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था. चीन के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सफलता आज भी एक मिसाल मानी जाती है.

6.IMDb पर शानदार रेटिंग और क्रिटिक्स की पसंद

IMDb पर शानदार रेटिंग और क्रिटिक्स की पसंद
6

फिल्म को न केवल दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3/10 है, जो इसे भारत की टॉप रेटेड फिल्मों की सूची में शामिल करती है. फिल्म के संवाद 'म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के?' आज भी घर-घर में मशहूर हैं.
 

7.सितारों का शानदार अभिनय

सितारों का शानदार अभिनय
7

आमिर खान: एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता के रूप में यादगार भूमिका.
साक्षी तंवर: एक हरियाणवी मां के किरदार में उन्होंने सादगी और मजबूती का बेहतरीन संतुलन बनाया.
फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा: इन दोनों अभिनेत्रियों ने अपने किरदार के लिए असल पहलवानों की तरह ट्रेनिंग ली, जो स्क्रीन पर साफ नजर आती है.

8.क्यों आज भी ट्रेंड पर है 'दंगल'?

क्यों आज भी ट्रेंड पर है 'दंगल'?
8

यह फिल्म केवल कुश्ती के बारे में नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, मेहनत और माता-पिता के अपने बच्चों के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है. फिल्म का संगीत (प्रीतम) और लिरिक्स (अमिताभ भट्टाचार्य) इसे और भी भावुक और जोश से भर देते हैं.

