क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 29, 2025, 03:26 PM IST
1.Ikkis Movie Release date
भारतीय सिनेमा में युद्ध की कहानियां अक्सर सीमा पर होने वाले संघर्षों को दिखाती हैं, लेकिन 'इक्कीस' केवल एक युद्ध फिल्म नहीं है. यह एक 21 साल के उस युवा की कहानी है जिसने मौत के सामने खड़े होकर भी हार नहीं मानी. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक श्रीराम राघवन और निर्माता दिनेश विजान (मैडॉक फिल्म्स) की यह फिल्म साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित बायोपिक मानी जा रही है. आपको बता दें कि यह फिल्म न्यू ईयर पर यानी 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है.
2.परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जीवन गाथा
यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है. मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान 'बसंतपुर की लड़ाई' में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया था. उनकी इस असाधारण वीरता को बड़े पर्दे पर देखना हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा.
3.Agastya Nanda Debut in Ikkis Movie
भले ही अगस्त्य ने 'द आर्चीज' से शुरुआत की हो, लेकिन बड़े पर्दे पर एक नायक के रूप में यह उनकी पहली बड़ी फिल्म है. अमिताभ बच्चन के नाती होने के नाते उनसे काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने अरुण खेत्रपाल के किरदार में जान फूंकने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है, जिसे देखना दिलचस्प होगा.
4.श्रीराम राघवन का मास्टर-निर्देशन
'अंधाधुन' और 'बदलापुर' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले श्रीराम राघवन इस फिल्म के निर्देशक हैं. अपनी सस्पेंस और 'ग्रिटी' कहानियों के लिए मशहूर राघवन पहली बार किसी वॉर ड्रामा का निर्देशन कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि वे इस युद्ध फिल्म को भी एक अलग और गहराई वाले नजरिए से पेश करेंगे.
5.भव्य वॉर सीन्स
फिल्म के मेकर्स ने युद्ध के दृश्यों को बेहद वास्तविक बनाने के लिए काफी मेहनत की है. इसमें टैंक वॉरफेयर को जिस बारीकी से फिल्माया गया है, वह भारतीय सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है. यह फिल्म केवल एक्शन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सफर भी है.
6.क्यों खास है यह फिल्म?
'इक्कीस' केवल गोलियों और धमाकों की आवाज नहीं है, बल्कि यह एक पिता-पुत्र के अटूट रिश्ते और देश के प्रति उस सर्वोच्च कर्तव्य की भावना है, जो डर से बड़ी होती है. श्रीराम राघवन का बारीक निर्देशन और 1971 के कालखंड को पर्दे पर उतारने की कोशिश इस फिल्म को तकनीकी और भावनात्मक रूप से एक मास्टरपीस बनाने का वादा करती है.
7.धर्मेंद्र और अगस्त्य की जुगलबंदी
फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र एक बेहद खास भूमिका निभा रहे हैं. वह अरुण खेत्रपाल के पिता, ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. एक अनुभवी कलाकार और एक युवा कलाकार के बीच के इमोशनल सीन्स फिल्म की सबसे बड़ी ताकत होने वाले हैं.
8.कहानी की पृष्ठभूमि
यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'बसंतपुर की लड़ाई' (Battle of Basantar) के वास्तविक नायक, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन और पराक्रम पर आधारित है. मात्र 21 वर्ष की आयु में, जब अधिकांश युवा अपने करियर और भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, अरुण खेत्रपाल ने अपने टैंक 'फामागुस्ता' के साथ दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे. उनके अंतिम शब्द- "सर, मेरी बंदूक अभी काम कर रही है और मैं लड़ना जारी रखूंगा"- आज भी भारतीय सेना के गलियारों में गूंजते हैं.
9.प्रमुख कलाकार
फिल्म में मुख्य भूमिका के साथ अगस्त्य नंदा अपना बड़ा बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने के लिए उन्होंने महीनों तक सैन्य प्रशिक्षण लिया है. उनके साथ फिल्म में लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र पाजी ने अरुण खेत्रपाल के पिता यानी ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के रूप में एक भावुक और शक्तिशाली भूमिका निभाते नजर आएंगे.
