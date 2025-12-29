क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...

8 . कहानी की पृष्ठभूमि

8

यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'बसंतपुर की लड़ाई' (Battle of Basantar) के वास्तविक नायक, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन और पराक्रम पर आधारित है. मात्र 21 वर्ष की आयु में, जब अधिकांश युवा अपने करियर और भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, अरुण खेत्रपाल ने अपने टैंक 'फामागुस्ता' के साथ दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे. उनके अंतिम शब्द- "सर, मेरी बंदूक अभी काम कर रही है और मैं लड़ना जारी रखूंगा"- आज भी भारतीय सेना के गलियारों में गूंजते हैं.