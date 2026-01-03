FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लोग डर से अपने घरों को छोड़कर जा रहे, अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला में अफरातफरी, लोग डर से अपने घरों को छोड़कर जा रहे, हमले के समय एयरबेस पर मौजूद थे रक्षा मंत्री, ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला पर हमला हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Blood Sugar Risk: सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रहेगा रिस्क, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रिस्क होगा ज्यादा, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?

धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?

Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?

Ikkis Star Cast Fees: फिल्म 'इक्कीस' के लिए स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. मुख्य अभिनेता अगस्त्य नंदा ने सबसे ज्यादा रुपये लिए हैं, जबकि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फीस क्या थी, ये जानने के लिए सभी उत्सुक हैं. तो चलिए हम आपको इस फिल्म के सभी स्टार्स के फीस के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Jan 03, 2026, 01:33 PM IST

1.Ikkis Star cast fees

Ikkis Star cast fees
1

Ikkis Star Cast Fees: श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 1971 के युद्ध नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता पर आधारित है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है, और अब इसकी स्टार कास्ट को मिली फीस की जानकारी भी सामने आ गई है.

Advertisement

2.Agastya Nanda Fees in Ikkis

Agastya Nanda Fees in Ikkis
2

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म के जरिए अपना थिएटर डेब्यू किया है. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें सबसे अधिक 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

3.Jaideep Ahlawat fees Ikkis

Jaideep Ahlawat fees Ikkis
3

अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर जयदीप अहलावत फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपये मिले हैं.

4.Ikkis film Dharmendra fees

Ikkis film Dharmendra fees
4

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनकी यह आखिरी फिल्म मानी जा रही है, उन्होंने इसमें अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है. उन्हें इस रोल के लिए 20 लाख रुपये दिए गए हैं.

TRENDING NOW

5.Simar Bhatiya Fees in Ikkis

Simar Bhatiya Fees in Ikkis
5

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी इस फिल्म से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया है. उन्हें उनके पहले प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपये की फीस मिली है.

6. फिल्म का बजट और चर्चा

फिल्म का बजट और चर्चा
6

'इक्कीस' लगभग 40 से 60 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है. फिल्म की रिलीज डेट पहले दिसंबर में तय थी, लेकिन बाद में इसे नए साल के मौके पर रिलीज किया गया. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सनी और बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र फिल्म की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी
देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी
Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट
Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
MORE
Advertisement