Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?

6 . फिल्म का बजट और चर्चा

'इक्कीस' लगभग 40 से 60 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है. फिल्म की रिलीज डेट पहले दिसंबर में तय थी, लेकिन बाद में इसे नए साल के मौके पर रिलीज किया गया. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सनी और बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र फिल्म की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए.

