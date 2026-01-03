Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 03, 2026, 01:33 PM IST
1.Ikkis Star cast fees
Ikkis Star Cast Fees: श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 1971 के युद्ध नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता पर आधारित है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है, और अब इसकी स्टार कास्ट को मिली फीस की जानकारी भी सामने आ गई है.
2.Agastya Nanda Fees in Ikkis
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म के जरिए अपना थिएटर डेब्यू किया है. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें सबसे अधिक 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
3.Jaideep Ahlawat fees Ikkis
अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर जयदीप अहलावत फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपये मिले हैं.
4.Ikkis film Dharmendra fees
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनकी यह आखिरी फिल्म मानी जा रही है, उन्होंने इसमें अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है. उन्हें इस रोल के लिए 20 लाख रुपये दिए गए हैं.
5.Simar Bhatiya Fees in Ikkis
अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी इस फिल्म से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया है. उन्हें उनके पहले प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपये की फीस मिली है.
6. फिल्म का बजट और चर्चा
'इक्कीस' लगभग 40 से 60 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है. फिल्म की रिलीज डेट पहले दिसंबर में तय थी, लेकिन बाद में इसे नए साल के मौके पर रिलीज किया गया. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सनी और बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र फिल्म की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए.
