एंटरटेनमेंट

Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित बायोपिक वॉर ड्रामा 'इक्कीस' ने अपने चौथे दिन भी कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 3 दिनों में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया और अनुमानित 15.15 करोड़ इंडिया नेट कमाए, यहां पर 4 दिन की कमाई के आंकड़े दिए गए हैं.

सुमित तिवारी | Jan 05, 2026, 10:45 AM IST

1.छुट्टी का मिला फायदा

छुट्टी का मिला फायदा
1

ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हु़ई, फिल्म को 1 जनवरी की छुट्टी की फायदा मिला और पहले दिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. लेकिन दूसरे दिन से फिल्म की कमाई पर लगातार गिरावट देखा जा रही है.

2.चौथे दिन का कलेक्शन

चौथे दिन का कलेक्शन
2

शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, चौथे दिन, जो इसका पहला रविवार था। 'इक्कीस' ने अनुमानित 5 करोड़ कमाए, जिससे इसका चार दिनों का भारत का कुल नेट कलेक्शन 20.15 करोड़ हो गया.

3.कई मायनों में खास

कई मायनों में खास
3

ये फिल्म कई मायनों में खास है इस फिल्म से अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया हैं, जिसमें धर्मेंद्र और असरानी आखिरी बार नजर आए.

4.लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल

लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
4

इक्कीस फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जो परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर केंद्रित है.

5.21 साल की उम्र में शहीद

21 साल की उम्र में शहीद
5

यह फिल्म 21 साल की उम्र में उनकी शहादत तक के सफर को दिखाती है और तीन दशक बाद ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल के पाकिस्तान दौरे के बाद की घटनाओं को भी दर्शाती है.

