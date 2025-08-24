'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 09:40 AM IST
1.गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड के हीरो गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. अब सुनीता के कई इंटरव्यू सामने आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर सुनीता अहूजा का वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह कुछ चौंकाने वाला खुलासा कर रही हैं, सुनीता ने कहा कि 'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...'
2.सुनीता का एक पुराना इंटरव्यू वायरल
सुनीता का एक पुराना इंटरव्यू एक बार फिर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने गोविंदा से अफेयर और अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे. इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर गोविंदा के बारे में बात की थी.
3.गोविंदा की ये आदत नहीं पसंद
इस साल की शुरुआत में सुनीता आहूजा ने 'पिंकविला हिंदी रश' को एक इंटरव्यू दिया था. उस दौरान उन्होंने गोविंदा के बारे में कुछ मजेदार और गंभीर बातें बताई थीं. कि उन्हें गोविंदा की कौन सी आदत पसंद नहीं है.
4.छुट्टियों पर गोविंदा के साथ जाना पसंद नहीं है
उन्होंने कहा, "मैंने उनसे (गोविंदा) कह दिया है कि अगले जन्म में वह मेरे पति न बनें. क्योंकि उन्हें छुट्टियों पर जाना पसंद नहीं है. मुझे अपने पति के साथ सड़क पर पानी पूरी खाना पसंद है. लेकिन वह काम में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं."
5.गोविंदा को नहीं पता पत्नी सुनीता के बारे में ये
उन्होंने आगे कहा, "मुझे एक भी ऐसा मौका याद नहीं जब हम साथ में फ़िल्म देखने गए हों. अब वे कहते हैं, 'उन्हें नहीं पता कि वह क्या चाहती थीं,
6. मर्दों पर कभी भरोसा मत करना
इसी इंटरव्यू में उन्होंने गोविंदा के अफेयर्स पर भी सीधा सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "पता नहीं लोग मेरी पीठ पीछे क्या करते हैं. मर्दों पर कभी भरोसा मत करना. वो छिपकली की तरह रंग बदलते हैं. अब हमारी शादी को 37 साल हो गए हैं. अब वो कहाँ जाएँगे? पहले तो कहीं जाते नहीं थे, अब पता नहीं..."
7.शादी की शुरुआत में मैं बहुत सुरक्षित थी
सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, "शादी की शुरुआत में मैं बहुत सुरक्षित थी, अब नहीं. लोग 60 के बाद पागल हो जाते हैं... 60 पार हो गए हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठें!"
8.सुनीता आहूजा ने मुंबई की एक अदालत में तलाक की अर्जी दे दी है
इस बीच, 'हॉट्टरफ्लाई' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने मुंबई की एक अदालत में तलाक की अर्जी दे दी है. लेकिन गोविंदा के वकीलों ने कहा है कि यह महज एक विवाद है. इन सब बातों से साफ है कि उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है.
