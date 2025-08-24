'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?

1 . गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड के हीरो गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. अब सुनीता के कई इंटरव्यू सामने आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर सुनीता अहूजा का वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह कुछ चौंकाने वाला खुलासा कर रही हैं, सुनीता ने कहा कि 'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...'