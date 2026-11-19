4 . क्या अपना गेम बदलेंगी माही?

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माही विज की इस बातचीत के बाद एसिसोड में अब देखना ये होगा कि क्या वह आने वाले एपिसोड में अपने गेम को बदलेंगी, या उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगी? माही अपने मुद्दों को सामने रखकर मजबूती से अपनी बात रखते हुए भी नजर आती हैं. घर वालों को माही के बारे में लगता है कि अगर वह पीठ पीछे बातों को रखने के बजाय खुलकर बात रखती हैं, तो वो आगे तक जा सकती हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstarreality)