एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 19, 2026, 03:28 PM IST
1.माही को है गेम की टेंशन
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के लाइव फीड में माही विज और यंग डीएसए के सामने अपनी बात रखते हुए कहती हैं, कि काजी, लव, अरिश्फा और उदिति की तरह गेम नहीं खेल सकती. आम्रपाली को लेकर भी कहती नजर आती हैं, कि अब वो बहुत अच्छा खेल रही है और बाकी तो मुझे सब ऐसी लगते हैं. (Image Credit: instagram/ mahhivij)
2. यंग कहता है- सभी सेव प्ले करते हैं
माही ने लाइव फीड के दौरान ये भी कहा कि मेरा जिसके साथ ठीक नहीं है मैं उसके साथ जाकर बात नहीं कर सकती हूं और लोगों की तरह. माही आगे कहती हैं, कि यहां पर सब अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं. आगे यंग कहते हैं कि यहां पर लोग सेव प्ले कर रहे हैं. देखकर साफ पता चल रहा है कि यंग और माही दोनों ही अपनी गेम को लेकर टेंशन में हैं.
3.उदिति के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव
माही विज शो में सिर्फ अपने गेम को लेकर ही नहीं, बल्कि दूसरे घर वालों के मुद्दों पर अपनी राय रखने से लेकर टास्क में अरिशफा खान के वीडियो कैसेट तोड़ने के कारण चर्चा में रही हैं. शो में उदिति के साथ माही के रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दोनों को ऐसा लगता है कि वो एक-दूसरे को नापसंद करते हैं. (Image Credit: instagram/ mahhivij-uditisinghh)
4.क्या अपना गेम बदलेंगी माही?
माही विज की इस बातचीत के बाद एसिसोड में अब देखना ये होगा कि क्या वह आने वाले एपिसोड में अपने गेम को बदलेंगी, या उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगी? माही अपने मुद्दों को सामने रखकर मजबूती से अपनी बात रखते हुए भी नजर आती हैं. घर वालों को माही के बारे में लगता है कि अगर वह पीठ पीछे बातों को रखने के बजाय खुलकर बात रखती हैं, तो वो आगे तक जा सकती हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstarreality)
5.घर की नई कैप्टन
बिग बॉस 20 में फिलहाल कैप्टेंसी टास्क हुआ जिसमें उदिति सिंह को घर का नया कैप्टन बनाया गया. अब देखना ये होगा कि उदिति किसको सेफ करती हैं और किसको बाहर का रास्ता दिखाती हैं. (Image Credit: instagram/ uditisinghh)