Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 02:27 PM IST
1.असली नाम
गिन्नी चतरथ का असली नाम भारती चतरथ है. इनका जन्म 18 फरवरी 1989 को पंजाब के जालंधर में हुआ था.
2.पढ़ाई
गिन्नी ने कॉमर्स में स्नातक और फिर एमबीए की डिग्री प्राप्त की. कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात कपिल शर्मा से हुई थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी.
3.नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के अनुसार, Kapil Sharma की पत्नी Ginni की Net Worth 2025 तक लगभग ₹15 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच मानी जा रही है. हालांकि गिन्नी टीवी और फिल्मों में एक्टिव नहीं है.
4.लाइमलाइट
गिन्नी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है और उन्हें सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव पाया जाता है. वह कपिल शर्मा और अपने दो बच्चों के साथ एक शांत और निजी जीवन जीती हैं.
5.गाड़ियां
गिन्नी के पास कितनी गाड़ियां है इसकी कोई सही जानकारी नहीं है लेकिन कपिल शर्मा के पास कई लग्जरी गाड़ियां है और गिन्नी चतरथ को अक्सर उन गाड़ियों से घूमते हुए देखा जाता हैं.