FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली, लखनऊ और पटना फ्लाइट्स कैंसिल | बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150 उड़ानें कैंसिल हुईं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा...' Smriti Mandhana के शादी अपडेट के बाद Palash Muchhal ने तोड़ी चुप्पी

'सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा...' Smriti Mandhana के शादी अपडेट के बाद Palash Muchhal ने तोड़ी चुप्पी

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलट को तीन सूरज क्यों दिखाई देते हैं? 99 प्रतिशत लोग नहीं सनडॉग की ये कहानी

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलट को तीन सूरज क्यों दिखाई देते हैं? 99 प्रतिशत लोग नहीं सनडॉग की ये कहानी

Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ा रिश्ता, क्रिकेटर ने शादी को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ा रिश्ता, क्रिकेटर ने शादी को लेकर दिया बड़ा अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ

Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी

IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर

IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ

भारत के मशहूर कॉमेडियन Kapil Sharma नई फिल्म 'किस किस को प्यार करू 2' 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी कितनी अमीर हैं.  

सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 02:27 PM IST

1.असली नाम

असली नाम
1

गिन्नी चतरथ का असली नाम भारती चतरथ है. इनका जन्म 18 फरवरी 1989 को पंजाब के जालंधर में हुआ था. 

Advertisement

2.पढ़ाई

पढ़ाई
2

गिन्नी ने कॉमर्स में स्नातक और फिर एमबीए की डिग्री प्राप्त की. कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात कपिल शर्मा से हुई थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी. 

3.नेटवर्थ

नेटवर्थ
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, Kapil Sharma की पत्नी Ginni की Net Worth 2025 तक लगभग ₹15 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच मानी जा रही है. हालांकि गिन्नी टीवी और फिल्मों में एक्टिव नहीं है.

4.लाइमलाइट

लाइमलाइट
4

गिन्नी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है और उन्हें सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव पाया जाता है. वह कपिल शर्मा और अपने दो बच्चों के साथ एक शांत और निजी जीवन जीती हैं. 

TRENDING NOW

5.गाड़ियां

गाड़ियां
5

गिन्नी के पास कितनी गाड़ियां है इसकी कोई सही जानकारी नहीं है लेकिन कपिल शर्मा के पास कई लग्जरी गाड़ियां है और गिन्नी चतरथ को अक्सर उन गाड़ियों से घूमते हुए देखा जाता हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ
Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी
IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर
IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?
दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
MORE
Advertisement